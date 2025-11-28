Obra do Sistema BRT terá interdições parciais na próxima semana

Para a continuidade das obras de implantação do Sistema BRT em Cuiabá e Várzea Grande, algumas interdições parciais estão previstas para a próxima semana. Os bloqueios ocorrerão de forma pontual, com estreitamento de pista em diferentes trechos.

Na Avenida do CPA, continuará o afunilamento em frente ao Shopping Pantanal, onde são executadas escavações para implantação do novo sistema de drenagem. Por esse motivo, a faixa da direita permanece interditada.

Também deve ter início, nos próximos dias, a interdição do cruzamento com a Avenida Hélio Ribeiro (rua da Amaggi). Um desvio provisório será instalado exatamente ao lado da pista atual, exigindo uma pequena mudança de trajeto dos motoristas para seguir o caminho habitual.

O Consórcio Integra BRT trabalha ainda na execução de uma nova alça de contorno em frente à Avenida Juliano Costa Marques, que funcionará como mais uma opção de retorno na Avenida do CPA. A concretagem do cruzamento com a Hélio Ribeiro só será iniciada após a conclusão dessa alça.

Também estão programados para esta semana serviços de instalação de rede elétrica, etapa necessária para o avanço das frentes de trabalho de iluminação pública do corredor do BRT.

No trecho entre o CREA e a Rua Voluntários da Pátria, está prevista para o dia 7 de dezembro (domingo) a interdição do cruzamento com a Avenida Mato Grosso. A interrupção será feita para serviços no pavimento e deve durar apenas um dia.

Entre a Rua Voluntários da Pátria e a Praça Ipiranga, continuam as ações de recuperação do asfalto. Já entre a Praça Ipiranga e o Ginásio do Colégio São Gonçalo, serão instaladas geogrelhas, que reforçam a estrutura do solo.

No trecho próximo ao Shopping Popular, seguem os trabalhos de implantação da drenagem, executada por método não destrutivo. Na Avenida XV de Novembro, terá início a aplicação da capa asfáltica definitiva.

Complexo Leblon

As obras do Complexo Leblon avançam com a perfuração e instalação de tirantes, execução da rede de drenagem e construção dos muros de contenção da trincheira.

Em frente ao Todimo Lar Center, seguem os serviços de demolição do antigo viaduto, perfuração de estacas, execução de aterros e estruturas de contenção.

