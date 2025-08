Obra jurídica sobre direito processual de contas será lançada nesta quarta-feira no TCE-MT

Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Enquipe do NQVT do TCE entrega de kits de higiene para a ala feminina do Hospital Universitário Júlio Muller. Clique aqui para ampliar.

A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), realizou a entrega de kits de higiene para a ala feminina do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) nesta segunda-feira (4). Contendo escova de dente, creme dental, sabonete, absorvente, pente, desodorante e lâmina de depilação, as doações são resultado do último Bazar Solidário do TCE-MT.

Conforme explica a coordenadora do NQVT, Nathália Sato, esta é a primeira vez que o Hospital Júlio Müller recebe doações provenientes do bazar. “Sempre escolhemos uma instituição para ajudar e desta vez o valor arrecadado no Bazar Solidário foi revertido na compra de 63 kits de higiene para o HUJM. Dentro dessas sacolinhas as pacientes vão encontrar produtos que, com certeza, vão fazê-las se sentirem mais acolhidas durante a internação”, declarou.

A iniciativa foi planejada pela equipe do NQVT em alusão ao Dia das Mães e, para Nathália, representa a satisfação de contribuir. “Como mulher, sinto muita gratidão. O pessoal do hospital acolhe essas mulheres que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, sozinhas, sem apoio. Então, poder fazer pelo menos 1% de diferença na vida delas já nos dá uma sensação de gratidão e dever cumprido.”

As doações serão destinadas principalmente às pacientes internas do setor de ginecologia e obstetrícia da instituição de saúde, que possui 24 leitos e recebe mulheres da baixada cuiabana e do interior do estado com atendimento totalmente gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a assistente social do HUJM, Nair Barbosa, a doação é importante para melhorar o acolhimento das pacientes.

Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT A Clique aqui para ampliar. s doações são resultado do último Bazar Solidário do TCE-MT.

“Queremos começar agradecendo ao Tribunal de Contas por realizar esta ação. A maioria das nossas pacientes chegam desprovidas de produtos de higiene básica. Elas ficam em casas de apoio ou já precisam ficar internadas e não trazem seus pertences. Então, esse é um momento de acolher essas mulheres para além de tratamento da saúde, com o sentimento de pertencimento mesmo”, afirmou Nair Barbosa.

A preocupação do hospital com os pacientes deu origem à Comissão de Humanização, que visa ações que promovam o bem-estar dos internos para além das preocupações com a saúde. Para Samara Veloso, membro da comissão e arquiteta do HUJM, as doações do TCE-MT reforçam essa ideia.

“As doações são fundamentais para que possamos promover um acolhimento mais humanizado. Muitas vezes, os pacientes estão longe da família, internados por longos períodos, e esse gesto de cuidado, como o recebimento de kits de higiene, contribui para que se sintam vistos, valorizados e respeitados enquanto seres humanos. Cada ajuda fortalece nosso compromisso com a dignidade e a ambiência no Hospital”, declarou Samara.

A ação integra as iniciativas de responsabilidade social do TCE-MT e evidencia a atuação estratégica do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho na promoção de bem-estar coletivo. Ao direcionar os recursos arrecadados para atender necessidades básicas de pacientes em situação de vulnerabilidade, a instituição contribui para o fortalecimento das políticas públicas de saúde e para a qualificação do acolhimento no âmbito hospitalar.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT