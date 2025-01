Obras contemplam pequenos produtores do Banco da Terra Esperança

As famílias sitiantes do Banco da Terra Esperança, assentamento localizado às margens da MT-270, em Rondonópolis, já contam com mais qualidade de vida e água potável para o consumo e manutenção das pequenas propriedades da região. Nas chamadas linhas 1 e 2, a finalização de dois poços artesianos, entregues neste final de semana (25), garantiu o aumento na distribuição e deve encerrar a rotina de racionamento imposta a esta população. As obras são fruto da destinação de emenda parlamentar viabilizada pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB).

O montante total empenhado foi de mais de R$ 500 mil. Sem os poços, estas famílias contavam com abastecimento de água potável em dias alternados ‘dia sim, dia não’ e por período de tempo limitado em no máximo três horas. O abastecimento, nestas condições, vinha de outros poços da região e sempre em quantidade insuficiente para conciliar a demanda pelo consumo e higiene com a utilização da água para a lavoura, por exemplo, ainda que em pequenas áreas. Boa parte das famílias do Banco da Terra Esperança possuem, ainda, pequenas criações de gado.

No total, o assentamento Banco da Terra Esperança conta com 160 famílias, divididas em 5 associações. O nome faz referência à instituição do programa de crédito fundiário disponibilizado pelo governo federal, como política de valorização agrícola, desde 1999.

Com a finalização dos dois novos poços artesianos, as linhas 1 e 2, que não contavam com outra alternativa se não o racionamento, agora ganham mais qualidade de vida. “Este é mais um fruto do nosso trabalho em prol das comunidades rurais, dos nossos pequenos produtores e em defesa da nossa agricultura familiar. O que nós temos aqui são trabalhadores, mulheres e homens do campo que produzem para sua subsistência e comercialização de parte da sua produção nas feiras populares. Como podem estas pessoas não terem o básico para sobreviver? Não terem água? Tem poços aqui na região com estrutura e bombas de sucção insuficientes para atender toda a região. O que nós fizemos e vamos continuar fazendo é lutar para mudar essa realidade”, comenta Silva.

“Mais uma vez, nós pudemos contar com a parceria junto ao Governo do Estado, em especial nosso governador Mauro Mendes e nosso vice-governador Otaviano Pivetta, que receberam e deram os devidos encaminhamentos à nossa solicitação”, completa Silva. As obras foram executadas com participação da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat).

Fonte: ALMT – MT