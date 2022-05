Obras da Casa da Mulher Brasileira serão licitadas até final de maio

O secretário municipal de Turismo, Zito Adrien, representou a Prefeitura de Cuiabá durante o lançamento oficial do Fórum Internacional do Turismo do Pantanal’ – FIT Pantanal 2022, na terça-feira (10), no auditório da Fecomércio, em Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá é parceira e apoiadora do evento, além do apoio do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso (SHRBS-MT) e de diversos parceiros. O evento que será realizado no dia 6 de junho, data em que se comemora os 50 anos da criação do Dia Mundial do Meio Ambiente, o FIT Pantanal contará, ainda, com eventos simultâneos.

Promovido pela Fecomércio em parceria com a Associação da Região Turística Metropolitana Cuiabá Várzea Grande- Astur -MT, o evento que estava suspenso há quatros anos, sendo um dos motivos o enfrentamento à pandemia do coronavírus, o tema escolhido para a nova edição foi ‘Um só Pantanal’.

“É um momento de recomeço. O setor turístico, sendo um dos mais afetados pela maior crise sanitária no país, a união de esforços num mesmo propósito, que é o de alavancar o o potencial turístico da capital é muito importante. Todos trabalhando num mesmo objetivo, com toda certeza todos saem ganhando., o setor turístico, Cuiabá está pronta pra fazer a parte dela. É muito válida essa discussão. Válido lembrar que essa é uma das principais premissas da gestão Emanuel Pinheiro. Devolver à capital os turistas para conhecer as grandes potencialidades que temos e que ainda são pouco divulgadas e exploradas”, declarou o secretário municipal de Turismo, Zito Adrien.

Além de alternativas para fortalecer o turismo na região, o evento apresentará ações práticas a serem adotadas para a conservação do Pantanal. O último acontecimento foi em 2018, quando foi realizada a Feira Internacional, com um público estimado de 25 mil pessoas/dia. Por conta da falta de tempo, sendo 2022, o ano de retomada dos eventos, foi decidida a realização do Fórum. Com isso, nos anos pares serão eventos em formatos de Fóruns e nos anos ímpares, as tradicionais feiras.

“Incentivar o turismo em Mato Grosso que nada mais é a indústria sem chaminés. Temos que divulgar as grandes potencialidades no Estado com esse lançamento oficial da FIT, que estava suspenso por mais de quatro anos. Temos que atrair os brasileiros para receber e sentir o potencial que temos. “O Pantanal é reconhecidamente um dos melhores locais para observação da vida selvagem no mundo. Precisamos aproveitar esta riqueza natural para impulsionar o turismo na região”, ressaltou o presidente da Fecomércio, Wenceslau Júnior”.

O estado de Mato Grosso é a casa de um dos maiores biomas do planeta. Outros assuntos, como ações práticas que devem ser adotadas para garantir a preservação do Pantanal, também serão discutidos.