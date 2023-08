Obras de acessibilidade evitam segregação e facilitam o acesso a Câmara de Cuiabá

25/08/2023

Vereador apoia projeto de conscientização sobre o abuso contra crianças e adolescentes

O vereador por Cuiabá, Eduardo Magalhães (Republicanos), recebeu nesta quinta-feira (24), na Tribuna Livre, do Legislativo municipal, a advogada Patrícia Campos – que apresentou aos parlamentares o projeto: “Missão Infância Protegida”.

Utilizando um vídeo, Patrícia apresentou dados alarmantes. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), o Disque 100 (Disque Direitos Humanos) registrou mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes de janeiro a abril deste ano.

Nos quatro primeiros meses de 2023 foram registradas, ao todo, 69,3 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais 9,5 mil denúncias e 17,5 mil violações envolvem violências sexuais físicas – abuso, estupro e exploração sexual – e psíquicas.

A casa da vítima, do suspeito ou de familiares está entre os piores cenários, com quase 14 mil violações. Ainda nos quatro primeiros meses do ano, foram registradas 763 denúncias e 1,4 mil violações sexuais ocorridas na internet. Em todo o ambiente virtual, houve registros de exploração sexual, com 316 denúncias e 319 violações estupro, com 375 denúncias e 378 violações abuso sexual físico, com 73 denúncias e 74 violações e violência sexual psíquica, com 480 denúncias e 631 violações.

“O projeto visa preparar os profissionais que trabalham na escola, professores, merendeiras, porteiros para detectarem sinais de quando a criança não está bem, e saberem como denunciar esse crime hediondo. E mais o trabalho também vai atuar com as crianças a partir dos 3 anos de idade, até os 13 anos, para que elas saibam o limite de que as pessoas podem tocar em se corpo, conscientização do que é sexualização, e minimizar os efeitos da erotização que existe na internet, e tanto as influência. Também vamos entrar nas residências e conversar com os pais, para que eles possam ficar alertas sobre os possíveis riscos e como prevenir o assédio contra seus filhos”, afirmou Patrícia.

Para o vereador, a iniciativa é de suma importância para a preservação da saúde mental e física do ser humano. “Uma criança que sofre abuso sexual, ela vai carregar esse trauma todos os dias de vida dela, mesmo com terapia, a dor ainda permanece com ela”.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT