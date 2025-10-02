MATO GROSSO
Obras de concretagem da Avenida do CPA começam na próxima segunda-feira (6)
As obras de implantação do Sistema BRT avançam para uma nova etapa a partir da próxima segunda-feira (6.10), com o início da concretagem das pistas do trecho entre o Viaduto da Sefaz e a Defensoria Pública, na Avenida do CPA.
A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, durante vistoria realizada nesta quarta-feira (2) ao lado do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Sérgio Ricardo. A previsão, segundo o secretário, é de que o trecho seja concluído na primeira quinzena de novembro, aliviando o trânsito em um dos pontos mais críticos da capital.
O secretário reforçou que o trecho que estava sob responsabilidade do Consórcio Construtor BRT, dentro do acordo de rescisão que foi firmado, já foram concluídos no prazo estipulado, o que incluí a Avenida da FEB em Várzea Grande e os trechos entre o CREA e a Defensoria Pública e entre o Viaduto da Sefaz e o Hospital do Câncer.
As obras em andamento atualmente são de responsabilidade do Consórcio Integra BRT, vencedor da primeira licitação realizada para retomada e conclusão das obras.
Ainda segundo o secretário, outros trechos do contrato com este Consórcio vão começar em breve, como a drenagem em frente ao Shopping Popular e a Avenida XV de Novembro. “As intervenções na XV serão mais rápidas, com a execução de uma nova camada de asfalto e a concretagem apenas nos pontos de parada dos veículos”, disse.
Durante a vistoria, o Tribunal de Contas também entregou autorização para a realização de novas licitações emergenciais voltadas à continuidade do BRT, garantindo a sequência das obras em outros trechos dos corredores.
“O Tribunal de Contas tem sido um parceiro fundamental nesse processo, assumindo uma postura orientativa que dá muita segurança jurídica. Temos trabalhado em diálogo constante, e os resultados começam a aparecer”, afirmou o secretário Marcelo de Oliveira.
Para o presidente do TCE, Sérgio Ricardo, essas eram obras que Cuiabá precisava há décadas. Ele afirmou que o andamento das obras é positivo e já aponta resultados concretos. “Eu vejo, nossa equipe do TCE vê como positivo os resultados até este momento, e as perspectivas é que elas vão ser cumpridas. Em breve, as pessoas vão poder circular com mais tranquilidade”.
Fonte: Governo MT – MT
Campo Verde sedia reunião de secretários de saúde de Mato Grosso
Com a presença de representantes de mais de 50 municípios, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) conduziu, nesta quinta-feira (2.10), em Campo Verde, a 8ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MT), fortalecendo o diálogo regional e a articulação entre gestões municipais e estadual no setor da saúde.
Essa foi a segunda reunião itinerante de 2025. A CIB é um foro permanente de negociação, articulação e decisão consensual entre os gestores estadual e municipais nos aspectos operacionais e na construção de pactos estaduais, municipais e regionais no Sistema Único de Saúde (SUS).
“A descentralização das reuniões da CIB foi uma decisão acertada. Nós realizamos uma reunião por mês e, indo para os municípios do interior, temos a oportunidade de conhecer as boas práticas em saúde do município sede. Desta vez, viemos para Campo Verde conhecer um pouco do trabalho realizado pela vice-prefeita e secretária Edna”, disse o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.
O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, parabenizou a iniciativa de descentralização das reuniões da CIB e destacou o grande trabalho que é realizado pelo Governo de Mato Grosso na área da saúde.
“Esses cinco novos hospitais do Estado vão fazer com que a gente consiga colocar um atendimento profissional em cada canto do estado. Isso vai ser de grande relevância para diminuir distância de tratamento, fazer com que a saúde se torne mais eficiente, reduzindo o tempo de atendimento, aumentando a performance, o que vai qualificar e diferenciar o Estado”, avaliou.
Já a vice-prefeita e secretária de Saúde de Campo Verde, Edna Queiroz, enfatizou a parceria entre o Estado e município, que possibilitou grandes melhorias locais. O município foi quatro vezes premiado no programa Imuniza Mais MT, sendo que na última edição conquistou o selo Diamante, categoria mais concorrida do prêmio.
“Através do [programa] MT Mais Cirurgias, Campo Verde é a cidade que mais opera por número de habitantes em todo o estado de Mato Grosso, trazendo cirurgias pioneiras, como de joelho e catarata. Sabendo a questão dos prêmios em imunização, porque mais do que o prêmio, é nós sabermos que a nossa população está protegida. Então a cidade tem um selo que é de suma importância, não pelo prêmio, mas porque simboliza a proteção”, explicou.
O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems), Marco Felipe, agradeceu o acolhimento do município de Campo Verde.
“A CIB Itinerante tem feito a diferença, é o pisar no chão da fábrica, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui com 54 secretários municipais e 14 regiões de Saúde representadas”, concluiu.
Também compuseram o dispositivo o presidente da Câmara Municipal, vereador Silvio Eventos; o secretário executivo do Cosems, Cristian Bonapaz; a secretária adjunta Executiva, Kelluby de Oliveira; a secretária executiva da CIB, Margarete Chaves; e a diretora do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, Geraldina Ribeiro.
Fonte: Governo MT – MT
Sinop sedia etapa regional da categoria adulta dos Jogos Abertos Mato-grossenses
O município de Sinop sedia, a partir desta sexta-feira (3.10), a terceira etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses, que são realizados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). A competição reunirá mais de 700 atletas da categoria adulta das regiões esportivas Centro Norte e Norte, em disputas nas modalidades de basquete, futsal, handebol e voleibol.
A abertura oficial do evento esportivo será realizada no sábado (4), às 19h30, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, localizado no bairro Jardim Botânico, em Sinop. Já as competições ocorrem de sexta (3) a domingo (5), a partir das 7h, em diferentes espaços esportivos do município.
Os jogos de basquetebol ocorrem no Ginásio Primaveras e, os de futsal, nos Ginásios Jaime Rovelli e Boa Esperança; as disputas de voleibol serão no Ginásios Benedito Santiago e Luis Carlos Simon; e o handebol terá partidas no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa.
No total, 66 seleções masculinas e femininas participam dessa etapa regional. As equipes representam os municípios de Alta Floresta, Cláudia, Guarantã do Norte, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Nova Ubiratã, Peixoto de Azevedo, Nova Mutum, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, União do Sul e Vera.
Além dos títulos regionais de suas modalidades e gênero, as seleções competem pelas vagas para as etapas estaduais, que serão realizadas em novembro.
Entre agosto e setembro, as duas primeiras etapas regionais definiram as equipes classificadas nas regiões esportivas Sul/Sudeste e Médio Norte/Noroeste. Até o final de outubro, ocorrem outras duas disputas regionais, envolvendo os municípios das regiões Oeste/Sudoeste e Leste/Nordeste.
Para realização dos Jogos Abertos Mato-grossenses, a Secel conta com a parceria dos municípios-sedes.
Fonte: Governo MT – MT
