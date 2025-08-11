Obras de implantação do Rodoanel estão com 44% de execução

As obras de implantação do Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande estão com 44% de execução. O Governo de Mato Grosso já concluiu cinco estruturas, entre pontes e viadutos, que fazem parte do projeto. Mais dois viadutos continuam com as obras em andamento, além da construção das pistas.

O viaduto no encontro com a MT-010 (Estrada da Guia) está com sua estrutura pronta. Neste momento, o consórcio responsável pelas obras trabalha nos aterros necessários para fazer o acesso ao viaduto. Outros acabamentos são realizados, como o asfalto na rotatória da parte inferior, que foi refeito.

Outras obras que estão com suas estruturas físicas prontas são as pontes sobre o Rio Cuiabá, o viaduto no encontro com a MT-251 (Estrada de Chapada) e duas passagens de nível, uma próxima à Igreja Arautos do Evangelho e outra próxima ao Aeroporto Bom Futuro.

Ainda estão em andamento, com previsão de entrega para este ano, o viaduto no encontro com a MT-400 (Avenida Antártica), na capital, assim como o da BR-163/364, já em Várzea Grande. Também serão construídos 21,5 quilômetros de pistas duplicadas em concreto. Essas obras estão atualmente na fase de terraplanagem.

O Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande será uma importante alternativa para melhorar o trânsito da região metropolitana. A primeira etapa da nova rodovia, que está sendo construída em uma parceria entre o Governo de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ligará as BRs-163/364 em Várzea Grande até a rodovia MT-251, em Cuiabá.

A obra vai permitir que o trânsito de caminhões pesados seja desviado do perímetro urbano das duas maiores cidades do Estado. Isso vai permitir uma viagem mais rápida para quem está na estrada e também aliviar o fluxo de veículos dentro das cidades.

O orçamento inicial da obra é de R$ 206 milhões, sendo que o Governo Federal ficou responsável por 60% do valor e o Estado por 40%. No entanto, Mato Grosso é responsável por arcar com desapropriações e reajustes, o que pode elevar o valor do investimento para até 60% do valor final da obra.

Ainda está prevista a construção de outra parte do Rodoanel, ligando a MT-251 até a BR-070/163/364 em Cuiabá, depois do Distrito Industrial. Esse trecho inclui a construção de pontes sobre o Rio Coxipó e sobre o Rio Aricá, além de outro viaduto no encontro com a rodovia federal. Com este outro trecho, o Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande chegará a 52 km de extensão, dependendo da aprovação do DNIT.

Histórico

As obras do Rodoanel começaram em 2006 em uma parceria entre Governo Federal e Prefeitura de Cuiabá. Até 2009, foram construídos nove quilômetros da rodovia em pista simples, entre a Estrada de Chapada e a Avenida Antarctica. As obras foram paralisadas em 2011, com denúncias de irregularidades.

Após anos de vários anúncios, mas com obras que nunca saíram do papel, a atual gestão do Governo do Estado destravou a obra, colocando recursos financeiros para que ela pudesse ser retomada e concluída.

Entre os anos de 2019 e 2020, foi realizado um trabalho pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), que solucionou uma série de entraves jurídicos para poder lançar o edital de licitação e retomar as obras. O reinício se deu em 2021, com a assinatura da ordem de serviço.

