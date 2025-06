Obras de infraestrutura do Paiaguás seguem em ritmo acelerado

A rua Javé, por exemplo, já conta com aproximadamente 70% dos serviços de drenagem concluídos, enquanto a rua Moisés registra cerca de 25% de execução. Com 33 dias corridos de execução, o cronograma físico-financeiro previsto no contrato vem sendo respeitado e a prefeitura estima a conclusão total em 120 dias. Início do período de estiagem contribui

As obras de pavimentação, recapeamento e drenagem no bairro Paiaguás seguem em ritmo acelerado em Várzea Grande. Lançadas em 15 de maio deste ano – no dia do aniversário da cidade -, os serviços já apresentam avanços significativos e representam o maior investimento em infraestrutura urbana da história do bairro, com mais de R$ 10 milhões a serem aplicados. A iniciativa visa garantir melhores condições de tráfego, prevenir alagamentos e elevar a qualidade de vida dos moradores da região.

Até o momento foram concluídos 1.020 metros lineares de recapeamento, beneficiando as ruas Javé, 36, 37, 63, 68 e um trecho da rua Emília Jacinto Neto. Antes do recapeamento, a Prefeitura executa o serviço de tapa-buraco, que assegura maior aderência e durabilidade da nova camada asfáltica, bem como, há intervalo suficiente para que o Departamento de Água e Esgoto – que integra essa grande ação de estruturação do bairro – possa conter vazamentos e melhorar pontos da rede de distribuição.

Paralelamente, os serviços de terraplanagem e recuperação da base e sub-base das vias estão em andamento, preparando o solo para a nova pavimentação. Também está em curso a recuperação do sistema de drenagem pluvial, fundamental para garantir o escoamento adequado das águas da chuva e evitar pontos de alagamento. A rua Javé, por exemplo, já conta com aproximadamente 70% dos serviços de drenagem concluídos, enquanto a rua Moisés registra cerca de 25% de execução.

Com 33 dias corridos de execução, a obra segue o cronograma físico-financeiro previsto no contrato, que estima a conclusão total em 120 dias.

COMEÇO, MEIO E FIM – A Prefeitura de Várzea Grande reforça que a colaboração da comunidade é essencial para o bom andamento dos serviços. Respeitar as sinalizações, evitar o tráfego em trechos interditados e colaborar com as equipes no local, são atitudes fundamentais para garantir mais agilidade, segurança e qualidade à obra. Transtornos existem, como em qualquer obra, mas são pontuais. Essa grande intervenção no bairro tem começo, meio e fim, garantem os técnicos envolvidos com este cronograma.

“Este é o maior investimento já realizado no bairro Paiaguás e reflete o compromisso da gestão com todas as regiões da cidade. Estamos trabalhando para transformar a realidade dos moradores, com obras que garantem dignidade, mobilidade e qualidade de vida”, afirmou a prefeita Flávia Moretti.

O secretário municipal de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira, destacou o envolvimento técnico da equipe e reforçou a importância da participação da população: “Estamos atuando com planejamento e responsabilidade, cumprindo cada etapa conforme o cronograma. A colaboração dos moradores é fundamental para o sucesso da obra, pois evita mais transtornos e contribui para que os serviços avancem com mais rapidez e segurança”, pontuou.

A Secretaria segue monitorando todas as fases do projeto para garantir a qualidade técnica da execução e a entrega de uma infraestrutura moderna e duradoura à comunidade do bairro Paiaguás.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT