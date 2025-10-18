Cuiabá
Obras de requalificação do Mercado do Porto são retomadas com foco em acessibilidade e drenagem
As obras de requalificação do Mercado do Porto, em Cuiabá, serão retomadas na próxima semana, sob coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura. A intervenção visa corrigir falhas deixadas na entrega anterior, realizada no fim de 2024, que ocorreu com pendências estruturais e de acessibilidade.
Segundo a pasta, os primeiros serviços serão dedicados à reconstrução dos sistemas de drenagem e esgoto, considerados os pontos mais sensíveis e que haviam sido executados de forma inadequada. As laterais do mercado já foram refeitas, e a próxima etapa será a drenagem da área de pescados, para eliminar o acúmulo de água que ainda ocorre no local.
Outra frente de trabalho será a readequação da calçada frontal, que havia sido quebrada, para garantir o cumprimento das normas de acessibilidade, incluindo rampas, guarda-corpos e inclinação adequada para cadeirantes. O forro da praça de alimentação, que apresentava buracos, também será reparado nesta primeira etapa, atendendo a uma notificação do Ministério Público.
Além das correções imediatas, a reforma prevê melhorias futuras e expansão do complexo. O projeto inclui a integração do Mercado do Porto ao Shopping Orla, com a demolição de construções que hoje obstruem a vista da entrada, formando um único eixo turístico. A proposta também contempla ações de sustentabilidade, como arborização, coleta seletiva e uma nova área para resíduos úmidos.
Está em elaboração o projeto para construção de uma Sala de Desossa e Manipulação, viabilizada por uma emenda de R$ 750 mil, e de um banheiro no térreo, atendendo a uma demanda dos permissionários do setor de pescados.
“A obra do Mercado do Porto é um exemplo de que consertar o que não foi feito corretamente, muitas vezes, é mais difícil do que começar do zero. Infelizmente, a gestão passada entregou o mercado sem o sistema de esgoto e fora das normas de acessibilidade. Tivemos que revisar o projeto e o orçamento, mas agora a prioridade é fazer uma entrega definitiva e de qualidade”, afirmou o secretário municipal Fernando Medeiros, destacando o desafio de corrigir o que foi entregue de forma incompleta:
De acordo com o secretário-adjunto municipal de Obras e Infraestrutura, Matheus Barbosa, a previsão de entrega das etapas de drenagem e esgoto dependerá da conclusão do detalhamento orçamentário, prevista para a próxima semana.
“Estamos revisando o orçamento para garantir legalidade e precisão. Os projetos de drenagem, esgoto e acessibilidade foram elaborados por especialistas e seguem todas as normas vigentes. Haverá fiscalização diária para assegurar que tudo seja executado conforme o planejado”, explicou.
A prefeitura informou que o acesso dos permissionários e do público não será afetado durante as intervenções, já que o Mercado do Porto possui múltiplas entradas. As áreas em obra estarão isoladas, sem interferir no funcionamento do espaço.
#PraCegoVer
A imagem mostra o interior do Mercado do Porto, com bancas de frutas, verduras e produtos regionais.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Consultórios odontológicos vão oferecer atendimento 24 horas para crianças em Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá prepara a implantação de uma estrutura inédita de atendimento odontológico voltada exclusivamente ao público infantil no novo Centro Médico Infantil (CMI) Antonny Gabriel de Souza Gomes de Moraes, o primeiro hospital 100% pediátrico da capital. O espaço contará com consultórios odontológicos equipados para atendimento 24 horas, oferecendo tanto urgências quanto procedimentos eletivos por agendamento.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nove odontopediatras irão compor a equipe responsável pelo serviço, que incluirá o diagnóstico e tratamento de lesões bucais, além do atendimento especializado a crianças com necessidades especiais.
O setor odontológico funcionará integrado ao pronto atendimento do CMI, com suporte em tempo integral e ambientes planejados para proporcionar acolhimento e conforto. O espaço contará com salas de procedimento e consultórios equipados com tecnologia moderna, garantindo segurança e qualidade nos atendimentos.
Localizado em uma área anexa ao antigo Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, na Avenida General Valle, o CMI recebeu investimentos de R$ 11,8 milhões e será referência na atenção pediátrica do município. O hospital foi projetado para oferecer um ambiente humanizado e acessível, com espaços lúdicos e acolhedores voltados ao bem-estar das crianças e seus acompanhantes.
A entrega da estrutura física do CMI ocorreu neste domingo (12), em vistoria técnica realizada pelo prefeito Abilio Brunini, marcando a transição para a fase final de implantação do hospital. Os atendimentos estão previstos para começar em novembro.
“O CMI Antonny é um marco para Cuiabá. É uma obra que resgata a dignidade da saúde pública e garante que nossas crianças recebam o melhor cuidado possível, em um ambiente pensado especialmente para elas”, afirmou o prefeito.
Com a nova unidade, a Prefeitura de Cuiabá reforça seu compromisso com a ampliação e qualificação da rede municipal de saúde, priorizando o atendimento humanizado e especializado para o público infantil, inclusive na área odontológica, muitas vezes negligenciada no atendimento emergencial.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Mais de 80 alunos participam de peça teatral sobre consciência ambiental em Cuiabá
Mais de 80 estudantes dos períodos matutino e vespertino da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo participaram, na quinta-feira (16), de uma aula especial sobre educação ambiental promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp).
Acompanhados por professores e coordenadores, os alunos assistiram à peça teatral “O Rio que Sorria”, parte do “Programa Sorp Perto de Você”, que tem o objetivo de aproximar a Secretaria das comunidades escolares.
As alunas Alice Beatriz da Silva e Rafaela Batista Pego, ambas de 10 anos, elogiaram a iniciativa e destacaram as lições aprendidas. “Aprendi que não pode jogar lixo no rio nem no chão, porque prejudica os animais e o planeta”, disse Alice. Já Rafaela se divertiu com o espetáculo: “Gostei do personagem Pamonha. Ele era engraçado e esfomeado, parece comigo.”
A peça, escrita e dirigida pela agente de Regulação e Fiscalização Geny Martins, foi acompanhada com entusiasmo pelos alunos. Geny explicou que a inspiração para o roteiro veio da mudança climática.
“O teatro é uma forma sensível e poderosa de despertar a consciência ambiental nas crianças. ‘O Rio que Sorria’ nasceu do desejo de mostrar que cada atitude conta na preservação da natureza. Quando os alunos se envolvem com os personagens, passam a entender que cuidar da água, das árvores e dos rios é também cuidar da nossa própria vida. Ver servidores e estagiários da Sorp levando essa mensagem é motivo de muito orgulho. Queremos que essa iniciativa chegue a muitas escolas e inspire novas gerações a proteger o meio ambiente”, afirmou Geny.
Para a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, a abordagem lúdica do tema promove reflexões e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes. Ela destacou que o programa estimula a cidadania, o respeito às normas urbanísticas e, principalmente, a consciência ambiental.
“Foi uma experiência incrível para nós, servidores, planejar esse evento. A peça tem humor, mas também traz reflexões sobre atitudes que prejudicam o meio ambiente, como a poluição dos rios. As crianças aprendem e levam esse ensinamento para casa, formando, com o tempo, uma consciência de cuidado com a cidade”, ressaltou.
Além da apresentação, as crianças participaram de um lanche e de momentos de lazer no Mega Park ao lado da Secretaria, mantido por Marcelo, proprietário que se comprometeu a manter a parceria, abrindo o espaço uma vez por mês para escolas do programa. “Elas puderam brincar livremente, sem se preocupar com preço ou horário. Foi um momento de alegria e aprendizado para todos”, completou.
A coordenadora da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo, Helena Lacerda, avaliou a ação como um aprendizado significativo. “Foi uma aula fora da sala, e as crianças aprenderam de forma divertida. Prestaram atenção, participaram e se divertiram muito. Um verdadeiro presente depois do Dia das Crianças”, afirmou.
O evento contou com o apoio das Secretarias Municipais de Educação e de Mobilidade Urbana e Segurança Pública.
Programa “Sorp Perto de Você”
Diretores interessadas em receber a apresentação do projeto na unidade escolar devem contatar a Secretaria Municipal de Ordem Pública por meio de ofício, a ser encaminhado para o e-mail: [email protected].
O elenco é formado por estagiários e servidores da SORP, que se voluntariaram para a ação educativa. A proposta é levar o teatro a diferentes escolas da rede, utilizando a arte como ferramenta para dialogar com crianças e adolescentes sobre o uso responsável da água, o descarte correto de resíduos e a conservação de áreas verdes.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra os alunos da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo, os personagens e a secretária Juliana Palhares no auditório da Secretaria de Ordem Pública.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
