Obras do BRT avançam com recapeamento da Avenida do CPA

As obras de implantação do Sistema BRT avançam com o início do recapeamento da Avenida do CPA, em Cuiabá. Os trabalhos estão sendo executados pelo Consórcio Construtor BRT, inclusive aos sábados e domingos, dentro do acordo realizado com o Governo de Mato Grosso para a conclusão do modal.

O trecho que está sendo recapeado está próximo do viaduto da Avenida do CPA. Com a execução do asfalto novo, será possível liberar o trânsito em três pistas em alguns pontos, melhorando o trânsito na região.

Além do asfalto novo, as obras do BRT avançam com a concretagem das pistas no trecho próximo ao Centro Político Administrativo. Também estão sendo realizadas obras no canteiro central, com a implantação do Parque Linear, e paisagismo.

O acordo de rescisão firmado com o Consórcio Construtor BRT estabeleceu um prazo de cinco meses, que finaliza em agosto, para a conclusão do trecho aberto entre o Comando-Geral da Polícia Militar e o Conselho Regional de Engenharia (CREA).

Além disso, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) já licitou o primeiro lote para a conclusão das obras em Cuiabá e Várzea Grande. O Consórcio Integra BRT será responsável pelo trecho da linha que liga o CPA ao Terminal de Várzea Grande. O contrato já está assinado e a ordem de serviço será assinada nos próximos dias.

Já os outros lotes, que incluem o trecho da Avenida Fernando Corrêa, estações, terminais, pontes e sinalização, ainda serão licitados.

