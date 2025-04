Obras do BRT seguem em andamento e trânsito em cruzamento na Avenida do CPA será liberado

As obras de implantação do Sistema BRT na Avenida do CPA seguem dentro do que foi estabelecido no acordo de rescisão com o Consórcio BRT. A partir desta terça-feira (29.4), o cruzamento da Rua Dr. Ênio Vieira com a Avenida do CPA, em frente à loja Cobasi, deverá ser liberado para o trânsito.

O cruzamento permaneceu fechado por cerca de 15 dias para a construção das pistas de concreto para o BRT. Com a liberação, os motoristas que vem pela Rua Dr. Ênio Vieira poderão acessar novamente a Avenida do CPA, sentido bairro.

O Consórcio BRT também está trabalhando na implantação das calçadas, ciclovias e paisagismo ao longo de todo o percurso entre o Hospital do Câncer e o Conselho Regional de Engenharia.

O acordo firmado entre a Secretaria de Estado e Logística (Sinfra) e o Consórcio no mês de março, prevê que o trecho aberto seja finalizado em um prazo de 150 dias, sob risco de pagamento de multa por parte das empresas.

Segundo o secretário adjunto de obras Especiais da Sinfra, Isaac Nascimento Filho, o andamento das obras no momento está dentro do que é esperado para conclusão do acordo, mesmo com o mês de abril mais chuvoso dos últimos anos.

Nesta segunda-feira (28), o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Sérgio Ricardo, realizou uma vistoria nas obras para conferir o andamento. “O Consórcio está conseguindo fazer, avançou bastante essa região central. Tudo nos leva a crer que eles vão conseguir entregar esse compromisso em cinco meses”, afirmou.

Edital

O Governo de Mato Grosso realizará no dia 5 de maio, às 14h, o processo licitatório para contratação da empresa que ficará responsável por realizar as obras no restante da Avenida do CPA até Várzea Grande.

A empresa vencedora será responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivos, bem como pela execução da infraestrutura da linha Várzea Grande – CPA, que compreende a conclusão dos serviços em Várzea Grande e a implantação da infraestrutura em Cuiabá, no trecho entre a ponte Júlio Müller e a Secretaria de Estado de Fazenda – incluindo a drenagem da região da Prainha, iluminação pública e paisagismo.

O valor de referência da obra é de R$ 156.736.162,08, sendo que o prazo previsto para a execução é de 180 dias.

Outros trechos do BRT, como o que liga a região do Coxipó ao centro de Cuiabá, além da implantação das estações, terminais e demais serviços, serão contratados em processos futuros, de forma separada.

Fonte: Governo MT – MT