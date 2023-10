Obras do Rodoanel avançam com construção de ponte e viaduto

As obras de construção do Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande seguem avançando, com a construção de um viaduto sobre a MT-010 e de uma nova ponte sobre o Rio Cuiabá. As estruturas fazem parte do primeiro lote da obra, que vai criar uma ligação entre a MT-251, a Estrada de Chapada, até a BR-163/364 em Várzea Grande, com 21,5 quilômetros de extensão.

A ponte sobre o Rio Cuiabá, localizada próximo ao encontro do Rodoanel com a Avenida Antártica, está em fase de perfuração das estacas no fundo do rio. Esta fase começou após a conclusão da construção da balsa que auxilia no serviço.

Já o viaduto construído sobre a MT-010, a Estrada da Guia,, também segue evoluindo. Quem passa pelo local já pode ver as colunas da estrutura. Além disso, as máquinas também trabalham com a limpeza e terraplanagem para a duplicação do trecho já existente do Rodoanel. Todos os 21,5 km da rodovia serão em pista dupla e com pavimento rígido, ou seja, em concreto.

O Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande será importante para desafogar o trânsito no perímetro urbano das duas maiores cidades de Mato Grosso. O objetivo da construção é tirar os veículos pesados de dentro das duas cidades, possibilitando que caminhões, assim como carros, possam contornar a região metropolitana e seguir viagem de maneira mais rápida.

“Há mais de uma década que essa obra era falada, mas infelizmente ninguém tinha conseguido tirar do papel. É um investimento grandioso feito na baixada cuiabana, será extremamente importante para o trânsito de Cuiabá e Várzea Grande. As obras estão com frentes de trabalho robustas e esperamos que elas sejam entregues até dezembro de 2024”, afirmou o governador durante visita recente às obras.

A obra está orçada em R$ 206 milhões, com recursos estaduais e federais. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) é a responsável pela licitação e execução das obras.

O projeto ainda prevê a construção de uma trincheira no encontro do Rodoanel com a Avenida Antártica e um viaduto no encontro com a BR-163, em Várzea Grande. Também serão construídas duas passagens de nível, que funcionam como retornos, em pontos de maior movimentação.

O Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande foi licitado em Regime Diferenciado de Contratação Integrado, modalidade na qual a empresa vencedora é responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras. Assim que os projetos são aprovados pela Sinfra-MT e pelo DNIT, as obras são iniciadas.

A obra do Rodoanel foi iniciada em 2006, mas ficou paralisada por muitos anos. Ainda há a previsão de construção de um segundo trecho, ligando a Estrada de Chapada até a BR-163/364 na altura do Distrito Industrial de Cuiabá.