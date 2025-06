Obras na calçada melhoram acesso ao CMEI ‘Professor Édson Reveles Pereira’

Mais de 260 imóveis foram regularizados e cobrança passou a refletir o consumo real

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) concluiu mais uma etapa importante do processo de regularização de ligações de água, dessa vez no bairro Novo Mundo. A ação garantiu que mais de 260 residências passassem a integrar corretamente o sistema de abastecimento da cidade, de forma justa e segura.

Foram 44 hidrômetros instalados e outras 222 ligações regularizadas, utilizando o modelo de cobrança por estimativa com base na metragem da área construída, conforme dados da Prefeitura. Os moradores que desejarem poderão solicitar a instalação de um hidrômetro individual em qualquer momento e passarão a ser cobrados de acordo com o consumo real.

Além disso, foram feitas cinco novas ligações sem necessidade de corte de asfalto e um ligação com corte, com todo o cuidado técnico necessário. Durante o mutirão, a equipe de viabilidade do DAE também realizou 16 estudos para analisar a possibilidade de novas conexões.

Essa ação tem impacto direto na qualidade do serviço prestado à população. Quando ligações irregulares permanecem fora do controle, além do risco de desperdício e baixa pressão, o custo do abastecimento acaba recaindo sobre os demais usuários. Um exemplo disso é a arrecadação da região, que passou de R$ 64.836,61 em abril para R$ 141.811,44 em maio, após a regularização.

“Esse trabalho é sobre justiça e responsabilidade. Quem usa água precisa contribuir para o funcionamento do sistema. Estamos corrigindo distorções e garantindo um abastecimento mais eficiente para todos”, afirma o diretor-presidente do DAE, Zilmar Dias.

O DAE reforça que esse é apenas o começo de um trabalho contínuo, que será expandido para outros bairros da cidade. No momento, as equipes já estão atuando no bairro Paiaguás, com o mesmo objetivo: combater ligações clandestinas, incentivar a regularização e assegurar que a água chegue de forma justa e sustentável a toda a população.

