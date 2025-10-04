Várzea Grande
Obras no Paiaguás avançam e chegam a outras regiões do bairro
Trabalhos contemplam serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e intervenções complementares
As obras do bairro Paiaguás seguem avançando, e ontem (2), teve início a uma nova fase das obras de pavimentação no bairro. Esta etapa contempla os serviços de terraplanagem e recuperação das ruas que, devido ao avançado estado de deterioração, não poderiam receber apenas o recapeamento asfáltico.
Os trabalhos começaram pela Rua Lourenço de Brito e se estenderão a outras vias do bairro. A ação inclui a execução completa do processo construtivo do pavimento, com recuperação da drenagem para garantir o escoamento adequado da água da chuva.
Após a conclusão da terraplanagem e da drenagem, será realizada a pavimentação definitiva, seguida pelos serviços complementares de meio-fio, sarjeta e sinalização viária.
As obras no bairro Paiaguás contam com um investimento total de R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões provenientes de convênio e R$ 3 milhões em recursos próprios do Município. O objetivo é assegurar mais qualidade de vida e mobilidade urbana para os moradores, além de melhorar a infraestrutura viária da região, que até o ano passado vinha recebendo apenas ações paliativas e agora passa a contar com obras estruturantes e definitivas.
Várzea Grande
Prefeita Flávia Moretti atende convite de alunos e faz visita à EMEB
Bem-humorada e descontraída, Moretti falou sobre como é ser a prefeita de uma cidade como Várzea Grande, suas obrigações e responsabilidades. Falou sobre os desafios da administração, demandas da população, equipe de trabalho, secretariado, assessores e sobre os poderes municipais: Executivo e Legislativo
A prefeita Flávia Moretti visitou, na manhã desta sexta-feira, 3, a escola municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Antônio Gomes da Cruz’, no bairro Jardim Glória. A visita atendeu ao pedido dos alunos do 4º ano B, encaminhado à gestora após atividade de produção de textos realizada em sala de aula. O convite chegou ontem (2) e hoje mesmo ela fez questão de ir até aos estudantes em uma visita surpresa.
A visita da prefeita surpreendeu pais de alunos que estavam na escola para buscar seus filhos já no final do período matutino. A prefeita foi recebida pela diretora da unidade, professora Sandra Maria Borelli, que a acompanhou pelas dependências da escola até a sala de aula, onde os alunos ansiosos aguardavam pela prefeita.
“Fiquei muito feliz com o convite e fiz questão de vir visitar a escola e os alunos. É muito importante que as crianças desde cedo se interessem e se envolvam com as questões relacionadas à cidade onde vivem. Essa consciência possibilita que no futuro eles se tornem cidadãos aptos a participar ativamente do desenvolvimento do Município” disse a prefeita.
Após ser acolhida pelos alunos, a prefeita se prontificou a responder todas as perguntas e tirar as dúvidas dos alunos, orientados pela professora da sala, Monica Santos. Bem-humorada e descontraída, Moretti falou sobre como é ser a prefeita de uma cidade como Várzea Grande, suas obrigações e responsabilidades. Falou sobre os desafios da administração, sobre as demandas da população, sobre sua equipe de trabalho, o secretariado, assessores e sobre os poderes municipais: Executivo e Legislativo.
Os alunos também quiseram saber sobre temas diversos como o sistema de tratamento e distribuição de água, sobre as atividades do dia-a-dia da prefeita, de natureza e preservação do meio ambiente. Com formação pedagógica, a prefeita utilizou até o quadro para auxiliar no diálogo.
Ao final do encontro, os alunos fizeram questão de posar para a foto de recordação e agradeceram visita da prefeita, que levou com ela vários trabalhos feitos em sala de aula, como cartas decoradas e convites para eventos.
A diretora Sandra Maria destacou a presença da prefeita na escola que foi inaugurada há mais de 30 anos. “Somos uma escola que atende 375 alunos da Educação Infantil até o 4º ano do Ensino Fundamental, e a presença da prefeita Flávia Moretti hoje aqui nos deixa muito feliz” declarou.
A EMEB Antônio Gomes da Cruz, que foi inaugurada há 33 anos, atualmente atende alunos do Jd. Glória I e II, Vila Arthur, Figueirinha, Pindorama, Água Vermelha, Paula I, entre outros. A escola está entre as unidades com projeto da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para a realização de obras de reforma, ampliação e construção da cobertura para sua quadra poliesportiva.
Várzea Grande
Feira da Família será realizada às terças-feiras em Várzea Grande
A FAM reúne dezenas de expositores, com destaque para produtos frescos da agricultura familiar, artesanato, comidas típicas e um espaço de convivência que já se tornou ponto de encontro dos moradores
A tradicional Feira da Família (FAM) de Várzea Grande terá uma novidade a partir deste mês de outubro. O evento, que antes ocorria na primeira quinta-feira de cada mês, passa agora a ser realizado sempre na primeira terça-feira, na praça em frente à Prefeitura. A próxima edição será no dia 7 de outubro, das 8h às 18h, com almoço servido a partir das 11h, incluindo opções como strogonoff de frango, strogonoff de carne, batata recheada, americano burguer, burguer salada e espetinho completo.
A FAM reúne dezenas de expositores, com destaque para produtos frescos da agricultura familiar, artesanato, comidas típicas e um espaço de convivência que já se tornou ponto de encontro dos moradores.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, a iniciativa consolida-se como uma política pública permanente de valorização do pequeno produtor. “A Feira da Família representa muito mais do que um espaço de vendas. É uma ação que fortalece a agricultura familiar, gera renda, estimula práticas sustentáveis e promove um estilo de vida mais saudável para toda a população. Além disso, o contato direto entre produtores e consumidores fortalece a segurança alimentar e incentiva a economia circular”, destacou.
A prefeita Flávia Moretti (PL), que participa de todas as edições e costuma almoçar e comprar produtos no local, reforçou a importância da feira para a cidade. “A Feira da Família é um espaço que nos aproxima dos pequenos produtores e da nossa própria comunidade. Eu já tive a oportunidade de almoçar diversas vezes aqui e sempre levo para casa os produtos fresquinhos da agricultura familiar. Essa aprovação popular mostra que estamos no caminho certo, incentivando a produção local e garantindo qualidade para quem compra”, afirmou.
Kelly Enciso, coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal e responsável pela organização da feira, pontua que a Feira FAM é também um compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento rural e já se consolida como uma tradição de integração cultural, gastronômica e social no município. “Muitas pessoas já tem o contato dos nossos feirantes e durante o resto do mês continuam a adquirir produtos frescos e apreços acessíveis”, acrescenta.
