Obras no Pronto-Socorro de Várzea Grande começam na próxima terça-feira

A próxima terça-feira, dia 8 de julho, será um dia histórico para a saúde municipal. Terão início as obras de reestruturação do Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSHMVG), que vão justamente nos blocos mais críticos da unidade: os que compreendem a sala vermelha, a sala amarela e a UTI, setores mais sensíveis e afetados durante o período chuvoso.

Essa reestruturação vai garantir maior segurança, melhores condições de acolhimento aos pacientes e ambiente de trabalho mais adequado para os profissionais de saúde. Vai tornar a unidade de saúde, que é referência em Mato Grosso – e de portas abertas – em um espaço digno aos pacientes.

Essa primeira etapa da obra terá duração média de 45 dias e contará com duas frentes de trabalho atuando simultaneamente: uma equipe será responsável pela reestruturação do telhado, enquanto a outra atuará na reestruturação dos banheiros, desses setores. Nessa semana, parte dos setores que vão ser os primeiros a passarem pelas intervenções já começaram a ser isoladas.

“Esse é um sonho que estamos realizando. O ideal seriam uma reconstrução completa, melhor, construirmos um novo Pronto-Socorro, mas sabemos que o atendimento à saúde é urgente e com apoio do governo do Estado, estamos priorizando a saúde municipal e essa unidade que é de portas abertas e vem realizando um trabalho sério, com cirurgias inéditas e eliminando as filas nos corredores. Saúde é prioridade em Várzea Grande”, afirmou a prefeita Flávia Moretti (PL), hoje (4), ao confirmar o início das obras.

CRONOGRAMA – As obras serão executadas por etapas e por setores, justamente para que a unidade hospitalar permaneça em pleno funcionamento, sem prejuízos ao atendimento da população. Nenhum atendimento médico será interrompido durante a reforma. Inclusive, os pacientes da sala vermelha vão continuar sendo assistidos, normalmente, pela equipe médica, com toda a estrutura necessária para garantir cuidado e atenção integral.

A intervenção contempla uma série de melhorias na estrutura da unidade hospitalar, como a cobertura total do telhado, reestruturação dos banheiros, pintura, reparos na rede elétrica e hidrossanitários. Além disso, três novos geradores de energia serão adquiridos, garantindo o pleno funcionamento da unidade mesmo em casos de interrupção no fornecimento elétrico.

A iniciativa integra um pacote de investimentos de R$ 11,7 milhões, viabilizado pelo governo do Estado, com articulação direta da prefeita e do vice-prefeito Tião da Zaeli. “O Pronto-Socorro estava pedindo socorro. Essa intervenção vai trazer mais qualidade no atendimento, mais conforto e segurança aos assistidos e a equipe médica”, comemora Moretti reafirmando o seu compromisso com a qualidade da saúde pública.

A urgência da intervenção se intensificou após o episódio registrado no mês de abril desse ano, quando uma forte chuva atingiu a cidade e provocou um alagamento generalizado na unidade hospitalar, comprometendo diversos setores e evidenciando ainda mais a necessidade de apoio do governo estadual para a recuperação da estrutura.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, vê essa reestruturação como um grande marco para a saúde de Várzea Grande. “Isso só está sendo possível graças ao apoio do governado do Estado que viu de perto a realidade da unidade hospitalar e não mediu esforços para que mais essa conquista chegasse ao Município”.

Com as adequações, o Pronto-Socorro de Várzea Grande deve se tornar uma unidade mais moderna, eficiente e acolhedora, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a qualidade do atendimento na rede pública de saúde.

A secretária pede compreensão à população durante o período de obras, pois obras geram transtornos, mas são para melhorias urgente e necessárias na unidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT