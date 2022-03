Obrigatoriedade do uso de máscara de proteção é válida para unidades de ensino de educação infantil e fundamental; Decreto é corrigido

Foi com muito salto alto, glitter e sorrisos largos, que na noite desta terça-feira (22), a Secretaria Municipal da Mulher, recebeu cerca de 40 misses de Mato Grosso no projeto Embaixadora.

De acordo com a secretaria, Luciana Zamproni, este evento começou com o dia da beleza, onde duas assistidas do Espaço de Acolhimento, foram presenteadas com roupas, joias, salão de beleza e no final do dia receberam um jantar. Ela destaca que este projeto Embaixadoras foi pensado com a Miss Mato Grosso Gay, Muriel Lorenzoni, que trouxe a ideia de apresentar para as todas as Misses, os projetos, trabalhos e ações da secretaria da mulher.

“Essas misses do nosso município, do nosso estado se tornam hoje nossas parceiras que irão levar para outras mulheres que existe uma secretaria que luta pela causa feminina, que desenvolve projetos públicos efetivos voltados para a mulher. E nada melhor do que essas mulheres que são influenciadoras, que são muitas vezes exemplo para outras mulheres falarem que elas não estão sozinhas e que existem mulheres que lutam umas pelas outras”, explica.

Para a Miss Gran Mato Grosso, Maythe Varzoni, atuar a frente da causa mulher é extremamente importante. Ela ressalta que já vem fazendo um trabalho à frente do Siminina com o Beleza pelo bem, onde empodera e educas as crianças para proteger esta mulher adulta no futuro.

“Ser Embaixadora da Mulher é um complemento de todo este ciclo que já existe e que já vem sendo realizado pela secretaria da mulher e idealizado pela primeira-dama, Márcia Pinheiro. Me sinto muito honrada em fazer parte desta história”,

Durante o evento algumas misses se identificaram com a secretaria e relembraram da sua própria história. A miss Beleza Negra, Talita Santos, chegou a se emocionar quando viu a caixa com absorventes da ação “Cuiabá Por Elas”, ela se recordou que na infância morando em Rondonópolis, matava aula no período menstrual por não ter condições de comprar absorvente.

“Quantas vezes eu usei panos e até faltei aula com medo de manchar a minha roupa e virar piada na sala de aula. Esta campanha é de uma necessidade ímpar, existem muitos casos e ainda existe um tabu grande quando o assunto é pobreza menstrual. Que felicidade em ser embaixadora desta secretaria”, afirma.

Segundo a idealizadora do projeto, Muriel Lorensoni, a ideia deste coletivo surgiu quando conheceu no ano passado a secretaria.

“Comecei a pensar uma forma que poderia ajudar e fomentar as ações, desenvolvidas pela secretaria da mulher, mas do que isso percebi que poderia envolver outras mulheres. Foi assim que a parceria surgiu e criamos o projeto Embaixadora da Mulher. A intenção desta ação é de fato trazer a autoestima a valorização a partir de ações sociais desenvolvidas não apenas pela secretaria, mas toda e qualquer ação que valorize as mulheres”, finaliza.