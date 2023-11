Oferta de novos cursos técnicos no ensino médio é abordada no novo episódio do Conecta Jovem

Um pit stop educativo com orientações de segurança no trânsito foi realizado nesta quinta-feira (16.11), na Escola Estadual Rafael Rueda, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. O trabalho é da equipe da Coordenadoria de Ações Educativas do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

O evento envolveu estudantes do 7º ao 9º e contou com a participação do Nico, da dupla Nico e Lau, que levou aos estudantes muito humor e mensagens por um trânsito mais seguro.

Na conversa com os estudantes e professores, a equipe da Coordenadoria de Ações Educativas do Detran entregou convites para o show cultural dos humoristas Nico e Lau, que será realizado no próximo sábado (18.11), a partir das 19h, na praça Dona Martinha, no bairro Pedra 90, em Cuiabá.

“É um momento de interação entre a comunidade escolar e o Detran e estamos fazendo o convite para esse momento cultural importante que vai levar humor e informações sobre regras e comportamentos mais seguros no trânsito”, disse a coordenadora de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida.

Com o tema “No trânsito, fica esperto”, a apresentação cultural da dupla Nico e Lau é uma parceria do Detran-MT com o Instituto Leverger. Serão feitas uma sequência de apresentações com enfoque no trânsito em Cuiabá, Várzea Grande e municípios do interior como Nova Mutum, Cáceres, Dom Aquino e Itanhangá.

A ação é custeada com recursos de uma emenda parlamentar do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), repassados ao Instituto Leverger.