Oficinas da Sema reúnem mais de 100 pessoas no Museu de História Natural na manhã deste sábado (22)

Em comemoração ao Dia do Artesão, comemorado no dia 19 de março, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) preparou uma programação especial dedicada aos profissionais do setor nesta segunda-feira (24.3). A partir das 14h30, será realizado um evento nas novas instalações da Sedec e organizado integralmente pela equipe da secretaria.

Um dos destaques da programação será a entrega do certificado de Mestre Artesão a três profissionais – Osmar, Doílio e Dona Judite, que receberam o título no ano passado por meio do Programa do Artesanato. Esse certificado representa um reconhecimento formal da excelência do trabalho desses artesãos e de sua contribuição para a cultura e o artesanato do país.

O título de Mestre Artesão é concedido àqueles que possuem uma longa trajetória no setor, com contribuições relevantes para a comunidade, muitas vezes transmitidas de geração em geração. Para receber esse reconhecimento, é necessário apresentar um histórico consistente, que inclua participação em cursos, publicações sobre o trabalho e serviços prestados à comunidade.

De acordo com os organizadores, o evento é uma forma de valorizar esses artistas, reforçando a importância da categoria e do setor para a economia e a cultura local. A celebração do Dia do Artesão será marcada por uma programação leve e cultural, promovendo momentos de confraternização e troca de experiências entre os participantes.

A expectativa é de que entre 100 e 150 pessoas participem da comemoração, incluindo artesãos de várias regiões do estado, como Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio de Leverger, Tangará da Serra, Várzea Grande e Cuiabá.

Além delas, artesãos que trabalham com cerâmica, madeira, crochê, mandalas de sementes, colares de mesa e outras expressões do artesanato mato-grossense também marcarão presença, representando a diversidade cultural e as tradições do estado.

Atrações culturais e sorteios de brindes

Durante o evento, os participantes poderão aproveitar atrações culturais e sorteios de brindes, realizados com doações de parceiros. Segundo os organizadores, o encontro será um momento de celebração e reconhecimento, onde os artesãos poderão trocar experiências, reencontrar colegas e divulgar o trabalho realizado com tanto empenho.

Para Carolinne Luz, assessora especial da Coordenação de Artesanato, a iniciativa é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho dos artesãos e reforçar o compromisso do Governo de Mato Grosso com a valorização do setor.

“O Dia do Artesão é um momento de reconhecimento e celebração, e estamos felizes em poder promover um evento que reúne tantas histórias e talentos do nosso estado”, afirmou Carolinne.

*Sob supervisão de Débora Siqueira

Fonte: Governo MT – MT