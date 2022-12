Olimpíada sobre eficiência energética premia estudantes

A segunda edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee) premiou hoje (7), em Brasília, os estudantes que se destacaram no projeto que visa conscientizar a população sobre a importância do uso racional da energia elétrica.

Cerca de 200 mil alunos dos 8º e 9º ano de escolas públicas e privadas das cinco regiões do país se inscreveram para participar dos desafios elaborados para testar o conhecimento dos jovens sobre aspectos como fontes energéticas e formas de combater o desperdício de energia elétrica. Divididas em duas fases, as provas aconteceram entre os dias 24 e 29 de outubro deste ano.

Receberam medalhas de ouro, prata e bronze 22 mil estudantes por terem se destacado durante o evento, coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Iabradee) e realizado pelas empresas concessionárias de energia elétrica que operam em 24 estados e no Distrito Federal.

Além das medalhas, 34 estudantes receberam bolsas de estudo correspondente a R$ 3 mil. Os 166 estudantes mais bem classificados na competição também receberam um notebook, mesmo prêmio entregue a 34 professores cujos alunos se destacaram na olimpíada. No total, 7.492 docentes se inscreveram, representando 3.381 escolas.

Entre os estudantes convidados a participar da cerimônia, Letícia Samara Macêdo do Nascimento, aluna do 8º ano de um colégio militar de Pernambuco, que já tinha participado de outras disputas estudantis, decidiu se inscrever para a Onee por estímulo de uma professora.

“Quando eu soube, fiquei muito empolgada e entusiasmada para participar, porque ela tem um formato totalmente inovador, inédito, que eu nunca tinha visto em outras olimpíadas”, disse Letícia durante a premiação. “Os desafios foram uma forma lúdica de puxar o público-alvo, os alunos de 8º e 9º ano, a participar e, assim, aprender de forma divertida e prazerosa sobre eficiência energética”, acrescentou a jovem.

Ela ressaltou que os desafios apresentados na forma de jogos e mesmo as questões objetivas da segunda fase foram propostos de forma a estimular os participantes a compreenderem a importância de adotar novos hábitos.

“Eram coisas do cotidiano, sobre como poderíamos economizar e usar a energia de forma consciente e eficiente. A partir do conhecimento que adquiri, pude ajudar meus colegas, auxiliar minha professora e ajudar meus pais. Em casa, agora, estamos procurando economizar energia, usando-a de forma mais eficiente, priorizando [o emprego] da luz e da ventilação natural para deixarmos de usar ventiladores, ar-condicionado e lâmpadas. São atitudes que as pessoas podem considerar pequenas, como desligar a luz ou trocá-las por [modelos de] led, mais eficientes, mas são essas pequenas ações que podem levar nosso meio ambiente a mudar como um todo”, disse Letícia.

Para o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, os resultados atingidos em termos de participação nessa segunda edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética reforçaram a importância da iniciativa. “Na primeira edição, começamos com apenas quatro estados. Era apenas um pequeno projeto-piloto. Agora, estamos com 200 mil alunos inscritos, de todas as regiões. O que nos dá a certeza de que este projeto é inclusivo, participativo, educativo”.

Já o diretor de Regulação do Iabradee, Ricardo Brandão, disse que o evento transforma os jovens participantes em disseminadores de conhecimento. “Esse projeto é um marco importante que deixou todos nós muito entusiasmados por casar desenvolvimento de tecnologia e inovação ao foco no usuário. Temos [nas empresas distribuidoras de energia elétrica] vários projetos para levar conhecimento ao usuário final e já está demonstrado que quando você leva isso para o jovem, o fator multiplicador é muito maior, pois ele leva essas práticas para dentro de casa, para seus familiares. O que tem muita relação com o futuro, pois vislumbramos uma sociedade cada vez mais eletrificada, com carros elétricos, ônibus e equipamentos elétricos, e [consequentemente] nisso entra a questão da eficiência energética, de fazermos mais com menos, utilizando menos recursos naturais”.

Participaram desta segunda edição da Onee as concessionárias Celesc; Cemig; Copel; CPFL; EDP; Enel; Energisa; Equatorial; Neoenergia e Light.