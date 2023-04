Onze pessoas são presas por embriaguez ao volante em Cuiabá e em Cáceres

O apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) está ajudando a garantir oportunidades e conquistas aos esportistas do Wrestling no Estado. De convocações para integrar a seleção brasileira à classificação para competições de referência, a modalidade está projetando Mato Grosso no cenário esportivo nacional e internacional.

Uma das conquistas mais recentes é a classificação do cuiabano Igor Queiroz para o Campeonato Pan-Americano de Wrestling, que acontecerá no mês de maio, em Buenos Aires, Argentina. A vaga para representar Mato Grosso e o Brasil na competição internacional foi obtida após o atleta ter sido campeão do Campeonato Brasileiro Interclubes-Aline Silva, realizado no início de março, em São Paulo (SP).

Igor atribui a conquista do título brasileiro e a consequente classificação para o Pan-Americano ao treinamento feito em Cuba, durante o mês de fevereiro. O intercâmbio técnico com a equipe cubana, considerada uma das melhores do mundo na modalidade, teve parte da viagem custeada pela Secel-MT.

“Tive uma preparação muito boa lá, que foi fundamental para as conquistas e que será um diferencial nessa campanha em busca da vaga olímpica. São oportunidades que vêm graças ao apoio que tenho recebido do meu Estado. Represento Mato Grosso há vários anos e eu nunca tinha tido um apoio desse nível, só tenho a agradecer à Secel”, destaca.

Com perspectivas de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, o esportista cuiabano treina no projeto Conexão Santiago, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que tem o objetivo de potencializar os resultados de jovens atletas. A dedicação ao esporte conta ainda com o suporte do bolsa-atleta, que faz parte do projeto Olimpus do Governo de Mato Grosso, em que Igor é beneficiado na categoria atleta internacional.

Dentre os beneficiados com bolsa-atleta da Secel, outro destaque do Wrestling é Guilherme Porto, cuja trajetória de combates o coloca como evidência da modalidade no país. Em 2022, o mato-grossense foi campeão do Campeonato Pan-Americano Sub-20 de Wrestling e foi eleito o melhor atleta da competição.