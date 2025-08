Onze pessoas são presas por embriaguez durante Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, o incêndio em Chapada dos Guimarães e as equipes seguem, nesta segunda-feira (4.8), atuando no combate a outras duas ocorrências nos municípios de Canabrava do Norte e Colniza.

O foco extinto estava localizado em uma área de difícil acesso, na Gleba Concisão. As equipes vinham combatendo o incêndio há três dias.

Durante toda a operação no local, foi realizada uma mobilização estratégica de recursos, com o emprego de viaturas, máquinas pesadas, avião Air Tractor e caminhão-pipa para conter a propagação do fogo para outras áreas e extinguir o incêndio.

Já as ações de combate continuam em uma fazenda em Canabrava do Norte e no Distrito de Guariba em Colniza.

Focos de calor

Em Mato Grosso, foram registrados 25 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 20 estão no Cerrado e 5 na Amazônia. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).

É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.

Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.

Fonte: Governo MT – MT