Opção por feriado no interior eleva taxa de ocupação na rede hoteleira

Um esquema especial de trânsito foi montado nos arredores do Sambódromo do Anhembi, onde, até sábado (23), ocorrem os desfiles das escolas de samba do carnaval de São Paulo. De acordo com a

Interdição de vias próximas ao Sambódromo do Anhembi vai até sábado, mas agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego estarão no local para indicar rotas alternativas.

(CET), as sinalizações e interdições começam às 18h do dia do desfile e vão até 9h do dia seguinte.

As principais vias de acesso ao sambódromo são as avenidas Olavo Fontoura, Assis Chateaubriand (Marginal Tietê), Braz Leme e Santos Dumont. O estacionamento principal fica no Pavilhão de Exposições do Anhembi, com acesso pela Rua Marechal Leitão de Carvalho, nos portões 4 e 5.

As interdições ocorrem na Rua Professor Milton Rodrigues, no sentido Marginal Tietê, para montagem da infraestrutura do evento. Esse trecho ficará bloqueado até o dia 30 deste mês. A mesma rua, mas no sentido da Avenida Olavo Fontoura, fica interditada nos dias de desfile, das 18h às 9h. O acesso local é exclusivo para veículos credenciados.

A Avenida Olavo Fontoura também tem interdição em ambos sentidos nos dias de desfile. A Avenida Assis Chateaubriand, que é a pista local da Marginal Tietê, terá acesso restrito para ônibus com os componentes das escolas, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Casa Verde.

A Rua Marechal Leitão de Carvalho funcionará em mão dupla de direção com acesso apenas para o estacionamento do Anhembi, pelos portões 4 e 5. A Ciclovia da Avenida Olavo Fontoura fica desativada nos dias dos desfiles.

Agentes da CET estarão no local para orientar o uso de vias alternativas. Quem trafega pela Avenida Olavo Fontoura, no sentido Santana, e pela Rua Professor Milton Rodrigues, no sentido Marginal Tietê, pode seguir pela Avenida Braz Leme, no sentido bairro, além da Avenida Santos Dumont e da Praça Campo de Bagatelle.

Para quem se desloca pela Avenida Olavo Fontoura, no sentido Casa Verde, a alternativa é a Avenida Braz Leme, no sentido centro e Marginal Tietê. Os motoristas que têm a zona norte como destino devem evitar a Avenida Santos Dumont, entre a Avenida Braz Leme e Praça Campo de Bagatelle, optando pela Avenida Cruzeiro do Sul.