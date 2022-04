Operação Amazônia aplica R$ 611 mil em multas por crimes ambientais em propriedades na região de Confresa

A Operação Amazônia, deflagrada pela Diretoria de Unidade Desconcentrada de Confresa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), resultou em multas de R$ 611 mil e embargo de 521 hectares de propriedades em municípios da região.

Os fiscais da Sema, junto com a Polícia Militar, atenderam 12 alertas de desmatamento e autuaram 10 propriedades. A equipe da Regional se baseou nos alertas emitidos pela Plataforma de Monitoramento com Imagens de Satélite Planet, um sistema de alta resolução e precisão que monitora o Estado em tempo real.

A maior autuação aconteceu em uma propriedade do município de Canabrava do Norte, que foi multada por desmatar 397 hectares de vegetação nativa fora de área de reserva legal no bioma Amazônico sem autorização do órgão ambiental.

A operação Amazônia, deflagrada no início de abril, integra órgãos estaduais e federais, sob a coordenação da Sema-MT, para coibir crimes ambientais, monitorar e fiscalizar mudanças na vegetação e promover o embargo de áreas.

O Estado aplica multas, embarga áreas e apreende equipamentos e máquinas utilizadas na ação criminosa, descapitalizando os infratores para evitar a reincidência. Quem desmata ilegalmente responde também nas esferas criminal e civil, além de processo administrativo.

Integram a iniciativa as Secretarias de Estado de Meio Ambiente, de Segurança Pública, o Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT), Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Ministério Público Federal (MPF) e Ibama.

Denuncie crimes ambientais

É possível realizar denúncias relacionadas a crimes ambientais em diferentes canais de atendimento: telefone, e-mail, pelo aplicativo MT Cidadão e pessoalmente.

Telefone: 0800 065 3838

Whatsapp: (65)99321-9997

E-mail: ouvidoria@sema.mt.gov.br

Endereço: Centro Político e Administrativo, Rua C, S/N, Cuiabá-MT