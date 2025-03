Operação apreende 24 motos, drogas e prende 4 foragidos; veja fotos

Durante audiência pública realizada na noite de sexta-feira (21) na Câmara Municipal de Cuiabá, o prefeito Abilio Brunini anunciou Michelle Dreher como a nova titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Dreher, que já atuava como secretária-adjunta da pasta, dará continuidade ao trabalho que vinha desempenhando, agora à frente da gestão. Com a decisão, Michelle passa a ser a 9º mulher no comando de secretaria nesta gestão.

A mudança ocorre junto à reestruturação da administração municipal, que também inclui a permanência de Willian Campos apenas na chefia de gabinete do prefeito. “Willian desempenhou um papel fundamental na pasta e agora continua conosco no desafio estratégico da chefia do gabinete. Também desempenhou um excelente papel na nossa equipe desde a transição e agora passa o bastão de vez para a nova secretaria. Já Michelle conhece os projetos e dará continuidade ao nosso compromisso com a habitação digna para os cuiabanos”, afirmou Brunini.

Durante o período a frente da pasta de Habitação, o secretário Willian Campos promoveu convênios para construir 750 unidades habitacionais, deu entrada em mais de 7 mil títulos em cartórios e criou fluxo administrativo e reforma administrativa na Secretaria de Habitação. “Me sinto feliz em ter ajudado e tranquilo em passar o bastão para a Michelle, que é uma pessoa competente, comprometida e muito humana para cuidar de pessoas e dos direitos das pessoas. Vamos fazer história na habitação e se Deus quiser vamos conseguir ajudar as pessoas a realizar seus sonhos”, disse Willian, que continua na gestão como chefe de gabinete do prefeito Abilio.

Moradia digna e regularização fundiária

Para Abilio, a entrega de títulos significa estabilidade no lar das pessoas. “Nosso compromisso é garantir que cada cidadão possa dizer, com segurança, que seu lar é seu de fato e de direito. A entrega desses títulos em cartório representa mais do que um documento: significa estabilidade, segurança jurídica e dignidade para milhares de famílias cuiabanas. E mais, vamos fazer o maior programa de regularização fundiária sem época de eleição, sem falsas promessas e trabalhando de verdade para as pessoas”, destacou.

A audiência pública, proposta pela vereadora Dra. Mara, discutiu desafios e perspectivas para a habitação na capital. Durante o evento, Brunini reforçou os planos da gestão para impulsionar projetos habitacionais, melhorar a infraestrutura dos bairros e ampliar a regularização fundiária.

“Estamos trabalhando para que cada bairro de Cuiabá se desenvolva com estrutura adequada, serviços essenciais e moradias legalizadas. A cidade precisa crescer de forma organizada, com planejamento e atenção às necessidades da população”, pontuou.

Abilio falou também da região do Contorno Leste, que hoje está ocupada e, segundo o Ministério Público, a área não poderia estar ocupada. “Antes de qualquer lazer vem a moradia. Infelizmente nem todo mundo enxerga como eu enxergo. Lá é uma vida difícil, não tem rede esgoto, energia, água. Ninguém escolhe morar nessas condições. Mas no que depender de minha vontade e nos planos do nosso Governo, e apoio do MP, o Contorno Leste será uma região muito bem desenvolvida”, disse o prefeito.

Ainda falando na região do Contorno, Abilio lembrou que a antiga gestão fez uma obra mal elaborada e deixou o local até sem iluminação, causando morte de motociclistas na pista. “Eu fiquei muito triste e até chorei quando vi essas irregularidades. Vidas se perderam. Contudo, estamos lutando muito para resolver o problema e vamos enviar nossa equipe de Assistência Social para colher as demandas”, afirmou.

A nova secretária de Habitação de Cuiabá, Michelle Dreher falou sobre reestruturação dos projetos de reconstrução de áreas verdes e Apps de Cuiabá. No entanto, nada é da noite pro dia. “Saibam que estamos estudando e trabalhando para resolver o problema. Os estudos técnicos são complexos, mas estamos empenhando e estamos estudando caso a caso. Estamos dispostos a fazer planos de compensação, sabendo que o direito de moradia é prioridade. A missão nossa é resolver os problemas de bairros. Agradeço ao prefeito pela oportunidade e confiança no trabalho”, disse a nova secretária.

