Operação Cata-Treco percorre 20 bairros de Cuiabá esta semana
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), dará continuidade, entre os dias 18 e 23 de agosto, ao programa Cata-Treco, que estará presente em 20 bairros da capital. A iniciativa oferece à população uma alternativa prática e gratuita para o descarte correto de materiais que não são recolhidos pela coleta convencional, contribuindo para a limpeza urbana, a segurança e a saúde pública.
Podem ser entregues para recolhimento itens como sofás, camas, colchões, mesas, armários, geladeiras e outros móveis ou eletrodomésticos sem utilidade. Para garantir a coleta, os moradores devem colocar os objetos na calçada, em frente às residências, até as 7h da manhã do dia programado, de forma organizada e visível.
O programa não recebe resíduos como restos de poda, pneus, vidros, baterias, pilhas, entulho de obras, latas de tinta e pedaços de madeira. Esses materiais devem ser destinados aos ecopontos ou pontos autorizados de descarte.
Cerca de 20 trabalhadores estarão mobilizados diariamente para cumprir o roteiro, que inicia pela manhã e segue até a conclusão da rota. Quem desejar solicitar o serviço em datas diferentes do cronograma pode agendar pelo telefone (65) 3645-5518 ou pelo WhatsApp (65) 99243-6502.
Confira o cronograma da semana:
Segunda-feira (18/08)
– Residencial Nico Baracat
– Pedra 90 – 1ª Etapa
– Pedra 90 – 2ª Etapa
Terça-feira (19/08)
– Voluntários da Pátria
– Sonho Meu
– Pascoal Ramos
– São Sebastião
Quarta-feira (20/08)
– Jardim Flamboyant
– CPA IV e V Etapa
– Vista da Chapada
Quinta-feira (21/08)
– Condomínio Vitória B
– Residencial Aricá
– Residencial Lima Barros
– Residencial Pascoal Moreira Cabral
Sexta-feira (22/08)
– Altos da Glória
– João Bosco Pinheiro
– Avenida Dante Martins de Oliveira
– Loteamento Boa Vista
Sábado (23/08)
– Loteamento Santo Expedito
– Residencial Flor de Liz
– Residencial Sampaio
– Residencial Vitória
A imagem mostra os caminhões da Limpurb realizando a retirada de móveis inservíveis através do programa cata-treco.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Secretaria da Mulher abre inscrições para curso gratuito de panificação
A Secretaria Municipal da Mulher (SMM) está com inscrições abertas para o curso gratuito de panificação, em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). A iniciativa promove a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação profissional e suporte para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras.
O curso será realizado no Campus Cuiabá – Bela Vista, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Durante as aulas, as participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos que as prepararão para atuar no mercado de panificação. Ao todo, estão disponíveis 40 vagas gratuitas. As inscrições, iniciadas no dia 14, seguem abertas até 24 de agosto.
A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, destacou que, além de incentivar o empreendedorismo, a proposta oferece qualificação profissional, vale-transporte e uma bolsa no valor de R$ 500 para as participantes. Hadassah também esclareceu que o recebimento da bolsa está diretamente vinculado à frequência nas aulas. “É fundamental que apenas mulheres realmente interessadas e com disponibilidade se inscrevam. O interessante é que essa qualificação oferece vale-transporte e uma bolsa de R$ 500 para auxiliar nos estudos”, afirmou.
As interessadas podem se inscrever por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSh-kdPVp4L6dKvpOM2KYF2eNx1OmxqNs7nnmnMWUb0i4B8A/viewform. É necessário anexar os documentos exigidos para a inscrição. As vagas são destinadas a mulheres a partir de 16 anos, sem limite máximo de idade. O curso terá início em 8 de setembro.
Veja a lista de documentos exigidos:
-
Fotografia 3×4, colorida, de frente e recente (pode ser digital);
-
Certidão de Nascimento, Casamento ou União Estável;
-
Documento de identidade oficial com foto (frente e verso);
-
CPF – Cadastro de Pessoa Física;
-
Título de Eleitor ou comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (pode ser emitido em www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes);
-
Histórico escolar do Ensino Fundamental completo ou certificado de conclusão equivalente (comprovante de escolaridade ou declaração emitida pela instituição de ensino que ateste a exigência mínima para o curso);
-
Comprovante de endereço atualizado, emitido há no máximo 60 dias (conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito);
-
Em caso de candidata com deficiência (PcD), laudo médico ou documento que ateste a condição;
-
Comprovante de inscrição no CadÚnico, caso a candidata seja cadastrada;
-
Termo de autorização de uso da imagem (Anexo I);
-
Termo de autorização do responsável legal (apenas para candidatas menores de 18 anos – Anexo II).
Na imagem principal, mulheres participam de uma aula prática de produção de pães.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do jornalista Anselmo Pinto
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista Anselmo Pinto, 53 anos, ocorrido neste domingo (17), em Cuiabá.
Natural de Rondonópolis, Anselmo formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande. De volta a Mato Grosso, construiu uma carreira sólida em veículos como os jornais A Gazeta e Diário de Cuiabá, onde se destacou como editor de Cidades. Também atuou por anos como correspondente no Estado do jornal O Globo, ampliando sua relevância no cenário nacional.
Mais recentemente, exercia a função de editor-chefe do site MidiaNews, consolidando-se como uma das vozes mais respeitadas da imprensa local. Reconhecido pela seriedade, competência e ética profissional, deixou sua marca no jornalismo investigativo e na cobertura política, tornando-se referência para colegas e para a sociedade.
Neste momento de dor, a Prefeitura de Cuiabá se solidariza com familiares, amigos e a comunidade jornalística, prestando reconhecimento à relevante contribuição de Anselmo Pinto para a comunicação de Mato Grosso. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte a todos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
