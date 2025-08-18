Connect with us

Cuiabá

Operação Cata-Treco percorre 20 bairros de Cuiabá esta semana

Publicado em

18/08/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), dará continuidade, entre os dias 18 e 23 de agosto, ao programa Cata-Treco, que estará presente em 20 bairros da capital. A iniciativa oferece à população uma alternativa prática e gratuita para o descarte correto de materiais que não são recolhidos pela coleta convencional, contribuindo para a limpeza urbana, a segurança e a saúde pública.

Podem ser entregues para recolhimento itens como sofás, camas, colchões, mesas, armários, geladeiras e outros móveis ou eletrodomésticos sem utilidade. Para garantir a coleta, os moradores devem colocar os objetos na calçada, em frente às residências, até as 7h da manhã do dia programado, de forma organizada e visível.

O programa não recebe resíduos como restos de poda, pneus, vidros, baterias, pilhas, entulho de obras, latas de tinta e pedaços de madeira. Esses materiais devem ser destinados aos ecopontos ou pontos autorizados de descarte.

Cerca de 20 trabalhadores estarão mobilizados diariamente para cumprir o roteiro, que inicia pela manhã e segue até a conclusão da rota. Quem desejar solicitar o serviço em datas diferentes do cronograma pode agendar pelo telefone (65) 3645-5518 ou pelo WhatsApp (65) 99243-6502.

Confira o cronograma da semana:

Segunda-feira (18/08)

– Residencial Nico Baracat

– Pedra 90 – 1ª Etapa

– Pedra 90 – 2ª Etapa

Terça-feira (19/08)

– Voluntários da Pátria

– Sonho Meu

– Pascoal Ramos

– São Sebastião

Quarta-feira (20/08)

– Jardim Flamboyant

– CPA IV e V Etapa

– Vista da Chapada

Quinta-feira (21/08)

– Condomínio Vitória B

– Residencial Aricá

– Residencial Lima Barros

– Residencial Pascoal Moreira Cabral

Sexta-feira (22/08)

– Altos da Glória

– João Bosco Pinheiro

– Avenida Dante Martins de Oliveira

– Loteamento Boa Vista

Sábado (23/08)

– Loteamento Santo Expedito

– Residencial Flor de Liz

– Residencial Sampaio

– Residencial Vitória

#PraCegoVer

A imagem mostra os caminhões da Limpurb realizando a retirada de móveis inservíveis através do programa cata-treco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

