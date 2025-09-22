Operação Cata-Treco vai atender 12 bairros de Cuiabá nesta semana

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), dá continuidade, entre os dias 22 e 27 de setembro, às ações do programa Cata-Treco. Nesta etapa, 12 bairros da capital receberão o serviço, que oferece aos moradores uma alternativa prática e gratuita para o descarte correto de materiais que não são recolhidos pela coleta convencional, contribuindo para a limpeza urbana, a segurança e a saúde pública.

O cronograma tem início nesta segunda-feira (22), pelo bairro Dom Aquino. Ao longo da semana, os caminhões da operação passarão também por comunidades como Flamboyant, Jardim Beira Rio, Carumbé, Quilombo, Jardim Universitário, entre outras.

Podem ser entregues para recolhimento itens como sofás, camas, colchões, mesas, armários, geladeiras e outros móveis ou eletrodomésticos em desuso. Para garantir a coleta, os moradores devem colocar os objetos na calçada, em frente às residências, até as 7h da manhã do dia programado, de forma organizada e visível.

O programa não recebe resíduos como restos de poda, pneus, vidros, baterias, pilhas, entulho de obras, latas de tinta e pedaços de madeira. Esses materiais devem ser destinados aos ecopontos ou pontos autorizados de descarte.

De acordo com a Limpurb, cerca de 20 trabalhadores estarão mobilizados diariamente para cumprir o roteiro, iniciando os trabalhos pela manhã e seguindo até a conclusão da rota. Moradores que desejarem solicitar o serviço em datas diferentes do cronograma podem agendar pelo telefone (65) 3645-5518 ou pelo WhatsApp (65) 99243-6502.

Confira o cronograma da semana:

– Segunda-feira (22): Dom Aquino

– Terça-feira (23): Flamboyant e Jardim Beira Rio

– Quarta-feira (24): Jardim das Oliveiras, Jardim dos Pinheiros e Jardim Mossoró

– Quinta-feira (25): Carumbé e Residencial Guaicurus

– Sexta-feira (26): Residencial Ana Maria, Quilombo e Jardim Manancial

– Sábado (27): Jardim Universitário

#PraCegoVer

A imagem mostra os caminhões da Limpurb realizando a retirada de móveis inservíveis através do programa cata-treco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT