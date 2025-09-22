Cuiabá
Operação Cata-Treco vai atender 12 bairros de Cuiabá nesta semana
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), dá continuidade, entre os dias 22 e 27 de setembro, às ações do programa Cata-Treco. Nesta etapa, 12 bairros da capital receberão o serviço, que oferece aos moradores uma alternativa prática e gratuita para o descarte correto de materiais que não são recolhidos pela coleta convencional, contribuindo para a limpeza urbana, a segurança e a saúde pública.
O cronograma tem início nesta segunda-feira (22), pelo bairro Dom Aquino. Ao longo da semana, os caminhões da operação passarão também por comunidades como Flamboyant, Jardim Beira Rio, Carumbé, Quilombo, Jardim Universitário, entre outras.
Podem ser entregues para recolhimento itens como sofás, camas, colchões, mesas, armários, geladeiras e outros móveis ou eletrodomésticos em desuso. Para garantir a coleta, os moradores devem colocar os objetos na calçada, em frente às residências, até as 7h da manhã do dia programado, de forma organizada e visível.
O programa não recebe resíduos como restos de poda, pneus, vidros, baterias, pilhas, entulho de obras, latas de tinta e pedaços de madeira. Esses materiais devem ser destinados aos ecopontos ou pontos autorizados de descarte.
De acordo com a Limpurb, cerca de 20 trabalhadores estarão mobilizados diariamente para cumprir o roteiro, iniciando os trabalhos pela manhã e seguindo até a conclusão da rota. Moradores que desejarem solicitar o serviço em datas diferentes do cronograma podem agendar pelo telefone (65) 3645-5518 ou pelo WhatsApp (65) 99243-6502.
Confira o cronograma da semana:
– Segunda-feira (22): Dom Aquino
– Terça-feira (23): Flamboyant e Jardim Beira Rio
– Quarta-feira (24): Jardim das Oliveiras, Jardim dos Pinheiros e Jardim Mossoró
– Quinta-feira (25): Carumbé e Residencial Guaicurus
– Sexta-feira (26): Residencial Ana Maria, Quilombo e Jardim Manancial
– Sábado (27): Jardim Universitário
A imagem mostra os caminhões da Limpurb realizando a retirada de móveis inservíveis através do programa cata-treco.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá convoca 22 candidatos aprovados em processo seletivo para atuação na rede municipal de educação
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta segunda-feira (22) os editais da 58ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva nº 12/2024/GS/SME, divulgado na Gazeta Municipal nº 937, de 27 de agosto de 2024.
Estão sendo chamados 22 candidatos aprovados para atuação no ano letivo de 2025, em diferentes funções: Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE-ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física e Pedagogia. Os profissionais irão atuar em unidades educacionais de todas as Regionais, incluindo a área rural.
Comparecimento
Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 24 de setembro de 2025, conforme datas e horários especificados nos editais, para a entrega de documentos e atribuição de vagas.
Orientações
– O candidato que não comparecer no dia e horário estabelecidos, ou não apresentar toda a documentação exigida, será eliminado do processo, sem direito a segunda chamada.
– Em caso de ausência, será convocado o próximo classificado da lista.
– O candidato que chegar atrasado e tiver seu nome já chamado será realocado ao final da lista de chamamento. O não comparecimento em horário correto acarretará eliminação, conforme item 13.3 do edital.
– Todos os convocados devem realizar o exame admissional, em clínica de sua preferência, constando o cargo e a aptidão.
Documentos exigidos
De acordo com o edital, os documentos originais e/ou cópias que devem ser apresentados são:
– RG e CPF;
– Título de Eleitor;
– PIS ou PASEP;
– Certificado de Reservista;
– Conta Corrente no Banco do Brasil (se houver);
– Comprovante de residência;
– Diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar (mínimo Ensino Médio);
– Exame admissional;
– Certidões negativas.
Histórico do processo seletivo
O certame, realizado em 2024, ofertou 2.015 vagas para contratação temporária e formação de cadastro reserva de níveis médio e superior, destinadas a suprir a substituição de servidores efetivos e atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.
Desde então, já foram convocados 6.894 candidatos nas 57 chamadas anteriores. Com a nova publicação, Cuiabá chega à sua 58ª convocação.
Confira em anexo o edital de convocação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
