Operação conjunta no Morro do Chapadão termina com 6 mortos e 4 presos

Operação conjunta do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro (NOE-RJ), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Rio e da Polícia Federal (PF), realizada na madrugada de hoje (20), no conjunto de favelas do Chapadão, resultou na prisão de quatro criminosos e outros seis suspeitos foram encontrados feridos. Um deles morreu no local e cinco no hospital, informou a PF.

A Polícia Rodoviária Federal informou que os policiais monitoravam uma quadrilha especializada em roubos de carga, que se articulava para realizar ações criminosas na região da Pavuna, quando foram atacados por criminosos.

“Durante a ação de inteligência, a equipe do Bope foi atacada por criminosos armados na comunidade do Chapadão e foi iniciada uma ação emergencial na localidade, ocorrendo a necessidade de intervenção policial”, acrescentou.

Na ação, foram apreendidas armas e grande quantidade de drogas. “Houve apreensão de seis pistolas, uma granada defensiva M4, 03 carros, 05 motos, 351 tabletes de 30g de maconha, 26 frascos de lança-perfume, 4810 pinos de cocaína, um saco de 600g de cocaína, 3 tabletes de 200g de cocaína, 3 frascos de cheirinho da loló, 120 papelotes de crack, 135 pinos de cocaína de R$ 15,00, 200 pinos de cocaína de R$ 10,00, 20 pinos de cocaína de R$ 50,00, 1 Kg de pasta de cocaína, um tablete de maconha de 1 Kg, 1700 papelotes de maconha, 450 trouxinhas de crack, 10 pinos de haxixe, 3 munições 380, 1 kit Roni, 1 munição 40, 1 rádio transmissor e um cinto tático”, relatou.

As ocorrências foram encaminhadas para 27ª DP, em Vicente de Carvalho.