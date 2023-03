Operação cumpre mandados contra traficantes e prende seis em flagrante em São José do Xingu

Nove pessoas foram presas durante a 28ª Operação Lei Seca realizada na noite desta sexta-feira (11.03), na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, mais conhecida como Avenida do CPA, no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Ao todo, 90 testes de alcoolemia foram realizados.

Durante a ação integrada, coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), os agentes das forças de segurança pública fiscalizaram 89 veículos. Destes, 32 foram autuados e 30 removidos por irregularidades, sendo 26 carros e quatro motocicletas.

Foram lavrados 44 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Deste total, 10 foram por conduzir veículo sob efeito de álcool; 10 por recusar-se a realizar o teste de alcoolemia; sete por dirigir sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 11 por conduzir carro ou moto sem registro ou não licenciado; e quatro por outros motivos.

Esta edição da Operação Lei Seca contou com as forças do Batalhão de Trânsito da PM (BPMTran); Corpo de Bombeiros (CBM), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Fonte: GOV MT