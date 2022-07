Operação cumpre sequestro de bens e suspende escritório de contabilidade usado para fraudar o fisco estadual

As investigações identificaram que o crime foi praticado por facção criminosa, motivada por dívidas de drogas

Por Camila Molina – O autor de dois homicídios, ocorridos no mesmo dia no intervalo de quatro horas, em Barra do Bugres, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (08.07), no município de Sapezal. Os crimes estariam ligados à atuação de uma facção criminosa, em razão de dívida, com drogas, das vítimas.

O suspeito, de 22 anos, teve o mandado de prisão cumprido em uma ação conjunta entre a Delegacia de Barra do Bugres e Delegacia de Sapezal. A execução de um jovem de 18 anos e de um adolescente de 15 anos ocorreu no dia 30 de junho.

A primeira vítima, Edemilson da Silva Moraes, foi morta por volta das 16h30, no cemitério da cidade, onde trabalhava como servente de pedreiro, onde foi encontrada pelos policiais, já sem vida e com várias perfurações causadas por arma de fogo.

O segundo crime, cuja vítima foi o adolescente Wellinton da Silva Paiva, foi cometido cerca de quatro horas depois da primeira execução. Ela estava na casa de uma tia no bairro Renê Barbour, quando o suspeito arrombou o portão, foi até os fundos e atirou várias vezes contra o menor.

A vítima ainda correu, tentando escapar, mas caiu rua, ferido na cabeça. Foi socorrido ainda com sinais vitais pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

Nas investigações da equipe da Delegacia de Barra do Bugres, foi identificado que o crime estava relacionado à atuação de facção criminosa, uma vez que as duas vítimas possuíam dívidas de drogas, fato que teria motivado o crime.

Com base nas informações, foi possível identificar o responsável pela execução das duas vítimas. A delegada titular de Barra do Bugres, Renata Evangelista, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça nesta sexta-feira (08).

Após troca de informações entre as unidades policiais, a ordem de prisão foi cumprida pela equipe de investigadores da Delegacia de Sapezal, em ação coordenada pelo delegado Herbeth Montenegro, sendo, posteriormente, o preso encaminhado para o presídio de Campo Novo do Parecis.