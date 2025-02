Operação da PM que reforçará policiamento durante o período de Carnaval começa neste fim de semana

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na tarde desta sexta-feira (21.2), a Operação Tolerância Zero – Edição Carnaval 2025, com reforço de 1.200 militares em 13 municípios do Estado. A solenidade ocorreu na Praça Sarita Baracat, na Avenida Couto Magalhães, região central de Várzea Grande.

O subchefe do Estado Maior, coronel José Nildo, destacou que o efetivo estará empregado no patrulhamento tático, ostensivo e repressivo para garantir a segurança dos foliões durante as festividades que já se iniciam a partir deste fim de semana em diversas cidades do Estado.

“Estamos lançando a Operação Tolerância Zero edição Carnaval, onde atuaremos em vários pontos de carnavais com reforço do policiamento. A partir deste fim de semana tem o pré-Carnaval com desfile dos blocos aqui da Baixada Cuiabana, na Arena Pantanal. A Polícia Militar estará atuando com o policiamento voltado, principalmente, para essa atividade, não descuidando, logicamente, dos serviços diários, das operações regulares que já ocorrem”, destacou o coronel José Nildo.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Tinoco, ressaltou a importância do reforço do policiamento devido ao grande número de aglomeração de pessoas, e que essa operação só foi possível a partir dos importantes investimentos aplicados na Segurança Pública por parte do Governo do Estado nos últimos anos.

“O Carnaval é uma festa que ocorre praticamente em todo país e a Polícia Militar, dentro das suas atribuições, irá garantir a segurança do público no nosso Estado, em especial na Baixada. Temos um importante número de militares nas ruas, de diversas unidades especializadas empregadas, uma frota renovada e equipamentos de ponta, que garantirão melhor desempenho do policial militar nas ruas”, reforçou coronel Fernando.

Reforço do policiamento ocorrerá em Cuiabá, Chapada Dos Guimarães, Guiratinga, Barra Do Garças, Acorizal, Cotriguaçu e Lucas do Rio Verde. Além de, Santa Terezinha, Canabrava Do Norte, Poconé, Santo Antônio Do Leverger, Barão De Melgaço e Nossa Senhora do Livramento.

Além do efetivo policial dos batalhões de área, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Policiamento Montado (Cavalaria) e Proteção Ambiental (BPMPA), reforçarão os efetivos de rua, bem como as companhias de Força Tática, Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).

