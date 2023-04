Operação da Polícia Civil cumpre 18 mandados contra organização criminosa investigada por fraude em benefício fiscal

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) sorteou, na manhã desta quinta-feira (27), oito autistas e seus acompanhantes para assistirem ao jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o Grêmio, no próximo domingo (30) na Arena Pantanal, em Cuiabá. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso e do Dourado, dentro do Programa Ser Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

Ao todo, 73 pessoas se inscreveram para participar do sorteio, oriundos de cinco municípios: Cuiabá, Cáceres, Várzea Grande, Rondonópolis e Primavera do Leste. O link para as inscrições foi disponibilizado na segunda-feira (24) e encerrado na noite desta quarta-feira (26).

A partir dos nomes dos inscritos, foi realizado o sorteio por meio de site específico para essa ação. Após a seleção dos nomes, houve a conferência se os mesmos estavam escritos na Carteira de Identificação do Autista. Com a confirmação, a equipe técnica da Setasc entrou em contato com os selecionados.

No primeiro contato, houve duas desistências. Com isso, mais dois nomes foram sorteados, com o mesmo processo. Novamente foi realizado o contato telefônico e os sorteados informaram que não poderiam comparecer. Assim, outras duas pessoas foram sorteadas, fechando a quantidade de oito pessoas sorteadas.

Importante informar que todas as pessoas que foram sorteadas, tanto no primeiro evento, que ocorreu no dia 23 de abril, quanto para participar do jogo neste domingo (30), não poderão participar dos próximos sorteios, até segunda ordem, dando assim oportunidade para que todos os interessados sejam beneficiados.

Os autistas sorteados irão assistir ao jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o Grêmio em um dos camarotes da Arena Pantanal, cada um acompanhado de seu responsável.

Toda semana, até o fim do Campeonato Brasileiro de Futebol, será aberto o formulário no site da Setasc para que os autistas ou responsáveis declarem ter interesse em participar do sorteio para assistir ao jogo de futebol na Arena.

Confira abaixo o nome dos sorteados:

– Miguel Rodrigues Rocha

– Antônio Jorge Victor da Silva

– Álvaro Santana Campos Neto

– Matheus de Camargo de Jesus

– Raul Abreu Arruda Borges Moura

– José Eduardo Nunes de Oliveira

– Joaquim da Paixão Port Alpiri

– Sofia Manuela da Silva Fragoso