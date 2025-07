Operação da Polícia Civil investiga policial penal suspeito de infiltrar celulares em presídio

A Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia de Tangará da Serra (250 km de Cuiabá), deflagrou, nesta sexta-feira (18.7), a Operação “Infiltrados”, com objetivo de cumprir quatro ordens judiciais contra um policial penal de Mato Grosso suspeito de cobrar valores para levar celulares para dentro do presídio.

A operação foi realizada de forma conjunta com a Polícia Penal de Mato Grosso, que participou e colaborou com toda a investigação. Durante a operação foram cumpridos mandados de afastamento do cargo público, suspensão do porte de armas, busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico.

As investigações apontaram que o policial usava seu cargo público para levar drogas e aparelhos celulares para dentro da Cadeia Pública de Tangará da Serra, cobrando R$ 2,5 mil por cada celular que levava para dentro do presídio.

No dia anterior à deflagração da operação, o policial penal estava sendo monitorado pela Polícia Civil e foi flagrado recebendo, de um indivíduo recém-egresso do sistema penitenciário e que fazia uso de tornozeleira eletrônica, uma sacola contendo aparelhos celulares embalados, carregadores de celular e fumo, que possivelmente seriam introduzidos no sistema penitenciário.

O delegado Igor Sasaki, responsável pela investigação, afirmou que o policial penal responderá por tráfico de drogas, corrupção passiva e facilitação de entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Estado de Justiça também acompanhou a operação e vai instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta do policial penal.

Fonte: Policia Civil MT – MT