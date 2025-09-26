SEGURANÇA
Operação da Polícia Civil mira grupos especializados em fraudes eletrônicas contra figuras públicas
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (26.9), a Operação “Conexão Criminosa”, visando desarticular duas associações criminosas independentes e envolvidas na prática de fraudes eletrônicas contra personalidades públicas do estado de Mato Grosso.
As investigações, conduzidas de forma concomitante pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), embasaram os mandados expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá.
Ao todo foram cumpridos seis mandados judiciais, entre ordens de busca e apreensão domiciliar e de afastamento de sigilo telemático. Os endereços alvos são em Cuiabá e Várzea Grande.
Conforme o delegado da DRCI, Guilherme Campomar da Rocha, as diligências referem-se a dois inquéritos que tramitam na unidade especializada para apurar os crimes praticados por meio eletrônico contra uma mesma vítima.
“Os indícios apontam até o momento que se trata de dois grupos, os quais atuam de forma distintas, porém agem com o modus operandi quase que idênticos. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato qualificado por meio de fraude eletrônica e associação criminosa”, destacou o delegado.
O trabalho operacional tem como objetivo apreender aparelhos celulares, chips, documentos falsos e outros instrumentos utilizados nos golpes, além de identificar novos envolvidos na associação criminosa.
A Operação Conexão Criminosa, coordenada pela DRCI, contou com apoio das equipes das Delegacias Especializadas em Crimes Fazendários (DEFAZ) e de Combate à Corrupção (DECCOR).
Alvo 1
Uma das frentes da investigação busca desarticular o grupo que vinha aplicando golpes contra uma empresa do ramo da construção civil, ligada a figuras públicas do Estado de Mato Grosso.
Em um dos crimes, o criminoso se passou por uma das sócias da empresa e tentou, sem sucesso, induzir, via aplicativo do WhatsApp, o funcionário da empresa a realizar transferências bancárias para uma conta de terceiros.
Durante diligências, a DRCI identificou uma complexa rede de aliciamento de pessoas para a “venda” de suas contas bancárias, usadas para receber valores provenientes dos golpes.
Os indícios apontam o envolvimento de um casal suspeito de aplicar os golpes e coordenar a aquisição das contas de “pessoas laranjas”. Ambos possuem diversas passagens policiais, inclusive por tráfico de drogas.
Os policiais civis também identificaram uma outra mulher, a qual seria responsável por manipular os dados cadastrais das contas bancárias negociadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Alvo 2
O segundo inquérito foi instaurado após a tentativa de golpe contra uma autoridade estadual. Em março de 2023, criminosos utilizaram a foto de um familiar dessa autoridade na tentativa de solicitar uma transferência de valores via Pix por meio de uma mensagem de WhatsApp.
De acordo com a DRCI, o crime partiu de suspeitos de uma mesma família, que utilizavam um imóvel em Várzea Grande como ponto central para as operações fraudulentas.
Os membros do núcleo familiar utilizavam dados falsificados para abrir contas bancárias e criar perfis falsos em aplicativos de mensagens, demonstrando uma estrutura organizada para a prática de crimes.
Continuidade
Todo material apreendido na Operação “Conexão Criminosa” será analisado e submetido a perícia, bem como subsidiarão as diligências que seguem em andamento para conclusão das investigações.
A Polícia Civil de Mato Grosso reforça o compromisso no combate aos crimes cibernéticos, os quais causam grandes prejuízos à sociedade.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Investigado por envolvimento em homicídio no distrito do Sucuri é preso em Cuiabá
Um dos irmãos envolvido em um homicídio ocorrido no distrito do Sucuri, região metropolitana da Capital, foi preso pela Polícia Civil, na quarta-feira (24.9), durante ação para cumprimento de mandado judicial.
O suspeito, de 40 anos, estava com a prisão temporária expedida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar o crime.
O segundo investigado, irmão do suspeito preso, também teve a ordem de prisão temporária decretada pela Justiça. No entanto, este continua sendo procurado.
Após a prisão realizada em Cuiabá por força do mandado judicial, o preso foi conduzido para as providências cabíveis, sendo encaminhado e apresentado para audiência de custódia.
O homicídio
Na noite do dia 9 de agosto, Clauber Aparecido de Souza Bispo, de 40 anos, foi encontrado sem vida dentro de sua residência e com ferimento causado por disparo de arma de fogo.
Após atender a ocorrência a equipe da DHPP passou a diligenciar e conseguiu identificar o primeiro envolvido, o qual morava com a vítima e que está foragido.
Conforme o delegado da DHPP, Rogério Gomes Rocha, os indícios apontam que o crime foi motivado por decorrentes desentendimentos relativos a dinheiro para consumo de droga. “A arma de fogo pertencia ao irmão do principal suspeito”, destacou o delegado.
No decorrer da apuração o proprietário da arma chegou a ser ouvido. Na ocasião ele negou ter cedido a arma para o irmão, e alegou que sua casa havia sido furtada e a arma subtraída.
Continuidade
Mesmo com a prisão de principal suspeito do homicídio, o trabalho segue em andamento para localizar o segundo envolvido, bem como para conclusão do inquérito e indiciamento dos investigados.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende homicida foragido da Justiça do Estado da Paraíba em Ipiranga do Norte
A Polícia Civil prendeu um homem, de 33 anos, que estava foragido da Justiça do Estado da Paraíba. Ele estava condenado pelo crime de homicídio qualificado.
A prisão foi realizada, em cumprimento de mandado expedido pela Comarca de Patos (PB), nas imediações da cidade de Ipiranga do Norte, pela equipe policial da cidade de Tapurah, em apoio à “Operação Divisa Segura”, da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte.
Após a captura, o detido foi conduzido à Delegacia de Tapurah, para posteriormente ser levado ao presídio da cidade de Porto dos Gaúchos, onde ficará a disposição da Justiça Criminal.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Operação da Polícia Civil mira grupos especializados em fraudes eletrônicas contra figuras públicas
TJMT assina protocolo que assegura mais agilidade na proteção de mulheres vítimas de violência
Almir Monteiro dos Reis é condenado a 37 anos de prisão por feminicídio de advogada
Governo de MT, TJ e MP unem esforços e assinam protocolo para endurecer combate à violência contra a mulher
Juiz orienta agentes comunitários sobre proteção às vítimas de violência doméstica
Segurança
Operação da Polícia Civil mira grupos especializados em fraudes eletrônicas contra figuras públicas
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (26.9), a Operação “Conexão Criminosa”, visando desarticular duas associações criminosas independentes e envolvidas na...
Investigado por envolvimento em homicídio no distrito do Sucuri é preso em Cuiabá
Um dos irmãos envolvido em um homicídio ocorrido no distrito do Sucuri, região metropolitana da Capital, foi preso pela Polícia...
Polícia Civil prende homicida foragido da Justiça do Estado da Paraíba em Ipiranga do Norte
A Polícia Civil prendeu um homem, de 33 anos, que estava foragido da Justiça do Estado da Paraíba. Ele estava...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES4 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
JUSTIÇA4 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES7 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop instala botoeira em frente à UPA para auxiliar na travessia de pedestres