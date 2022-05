Operação da Polícia Militar intensifica policiamento nas ruas de Cuiabá

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), de Sinop, concluiu a identificação de oito vítimas do acidente ocorrido, nesta terça-feira (17.05), no km 799 da BR-163, envolvendo um ônibus e uma carreta. Os corpos foram liberados às famílias na manhã desta quarta-feira (18.05).

As vítimas foram encaminhadas para a Gerência de Medicina Legal de Sinop, onde passaram pelos procedimentos de necrópsia e identificação técnica. No local do acidente, sete vítimas fatais estavam entre os ocupantes do ônibus. A última vítima a ser identificada foi o papiloscopista Clayton Aparecido da Silva, 37 anos, que foi socorrido com vida, porém faleceu no Hospital Regional de Sorriso.

Vítimas identificadas:

BRENDA NUNES RONSONI, 24 anos

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LEAL PINTO, 21 anos

MARIA CARNEIRO, 61 anos

ALFREDO LOPES DA SILVA, 65 anos

SIDINEI DE OLIVEIRA CARDOSO, 48 anos

CARLOS ANDRE FIDELIS OLIVEIRA CARDOSO, 13 anos

DEBORAH COSTA DE ALMEIDA, 21 anos

CLAYTON APARECIDO DA SILVA, 37 anos.