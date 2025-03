Operação em área externa de penitenciária apreende quatro drones e evita entrada de 28 celulares

O município de Canarana passa a contar com o projeto “Papo de Homem para Homem”, da Polícia Civil, que tem como objetivo transformar vidas por meio do diálogo, da reflexão e do fortalecimento de valores essenciais, como respeito, empatia e responsabilidade.

A proposta é criar um espaço de escuta e conscientização, atuando diretamente na raiz de comportamentos que perpetuam a violência, oferecendo aos participantes a oportunidade de reconstruir suas trajetórias com base em novos padrões de convivência.

O projeto faz parte das ações de Polícia Comunitária e foi implementado em Canarana pelo delegado titular Flávio Leonardo Santana Silva, sendo executado pelo investigador Valdivino Vital.

As ações serão desenvolvidas por meio de encontros mensais, organizados pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Canarana, com participação obrigatória dos homens inscritos, conforme decisões judiciais vinculadas a medidas protetivas de urgência.

O projeto em 2024

Em 2024, a Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Civil de Mato Grosso encerrou as atividades do projeto “Papo de Homem pra Homem”, com 316 homens encaminhados para as atividades educativas pelas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar.

O coordenador de Polícia Comunitária, delegado Mário Dermeval, explica que as atividades do projeto colaboraram para que a incidência tenha sido zero em relação aos participantes, que passaram pelo curso.

“O projeto foi ampliado, após ser iniciado em 2014 na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Várzea Grande. Com a celebração de um termo de cooperação em 2022 entre a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça, aqueles homens que são alvos de medidas protetivas passaram a ter a obrigatoriedade da presença, durante três dias, no grupo reflexivo”, explicou o delegado, acrescentando que a reincidência em violência doméstica é praticamente zerada entre os participantes.

Fonte: Governo MT – MT