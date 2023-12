Operação Fim de Ano: PM reforça policiamento em rodovias e comércios

Operação foi deflagrada em todo o Estado e segue até 2 de janeiro

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou a edição de 2023 da Operação Fim de Ano, para reforçar o policiamento em comércios, rodovias, bairros e áreas de grande circulação de público, visando a manutenção da ordem pública e da segurança da população durante o período festivo de fim de ano.



Hallef Oliveira – Lançada simultaneamente em todos os 15 Comandos Regionais do Estado, a operação contará com reforço de mais de 1,5 mil policiais e ocorre de forma integrada nos 142 municípios de Mato Grosso, até o dia 2 de janeiro. Na região metropolitana, a solenidade foi realizada na Praça Alencastro, no centro de Cuiabá.



O comandante-geral da PMMT, coronel Alexandre Corrêa Mendes, ressaltou a importância das ações e do reforço da presença da Polícia Militar neste período do ano.

“Essa é uma operação já esperada pela população todo ano, onde os moradores saem de casa para fazer compras ou para lazer, e a Polícia Militar estará presente em todos esses locais de grande circulação de pessoas. Aqui em Cuiabá, por exemplo, teremos horário estendido do comércio e as pessoas precisam se sentir seguras para fazerem suas movimentações”, observou.



Conforme o comandante, o reforço na equipe contará com os alunos soldados e oficiais da PMMT, o efetivo administrativo e os militares que optarem pela jornada extraordinária, por meio da qual serão remunerados caso atuem, de forma voluntária, durante seus horários de folga.



O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá, Jonas Alves, afirmou que o fim de ano é a época mais importante para o varejo e que, com horários ampliados de comércio, a presença da Polícia Militar se torna uma ferramenta essencial para que o público possa fazer suas compras com segurança.

“A Polícia Militar e o Governo do Estado tem investido na região central da Capital, dando mais segurança para que a população faça suas compras. Sabemos que as ações da PM são constantes e que ela está sempre presente, mas no fim de ano é de suma importância um reforço a mais, para garantir, como sempre, a segurança de todos que passam por aqui”, destacou.

O subchefe de Estado-Maior Geral da PMMT, coronel Wilker Soares Sodré, ressaltou que todo o Estado estará trabalhando em conjunto durante a Operação Fim de Ano, com a atuação dos batalhões do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

“Todos os nossos 15 Comando Regionais, em todos os 142 municípios, estão lançando essa operação. Todo o nosso efetivo estará trabalhando em conjunto, com os recursos de patrulhamento e equipamentos necessários para a garantia da ordem pública. Também estaremos com nossos batalhões especializados, distribuídos em todo o Estado, protegendo o cidadão de bem”, reforçou o coronel.







Outro ponto de atenção durante a operação será a circulação de pessoas que estarão se deslocando para outras cidades durante as festividades.



O comandante do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), tenente-coronel Adão César Rodrigues Silva, informou que a unidade estará com patrulhamento preventivo e ostensivo nas rodovias estaduais de MT.

“O batalhão irá reforçar o policiamento nas rodovias estaduais, promovendo a conscientização dos motoristas para que possam fazer uma viagem tranquila e com segurança. Teremos reforço da Operação Lei Seca, em Cuiabá, Várzea Grande, no interior e nas rodovias”, acrescentou.

O tenente-coronel também destacou os cuidados necessários para que os condutores possam realizar viagens tranquilas.



“Sobretudo neste período, é indispensável fazer a revisão dos veículos, da parte elétrica, verificar pneus, sair de casa com antecedência e evitar excesso de velocidade para evitar acidentes”, finalizou.

Além do efetivo policial dos batalhões de área, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Policiamento Montado (Cavalaria) e Proteção Ambiental (BPMPA) também vão reforçar os efetivos de rua, bem como as companhias de Força Tática, Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).