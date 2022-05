Operação fiscaliza 128 veículos e prende nove pessoas por embriaguez ao volante

A primeira edição do projeto Comunidade Integrada, realizada na última sexta-feira (13.05), em Campo Verde (135 km de Cuiabá), reuniu mais de 150 pessoas de todas as idades. Os visitantes puderam conhecer as forças de segurança e os serviços que cada uma delas prestam à sociedade, além de se divertirem em brincadeiras.

Quem passou pelo estande da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) pode não apenas conhecer o trabalho dos peritos, mas vivenciarem isso na prática. No evento, foi montada uma cena de um crime de homicídio com vários vestígios, e os participantes tiveram que levantar as provas do crime. A unidade também demonstrou as técnicas utilizadas para identificar o trajeto da bala e das digitais deixadas nos objetos encontrados na cena do crime.

Os participantes também acompanharam o trabalho do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) no enfrentamento ao tráfico de drogas, com a participação da Luna, a cadela adestrada que identifica entorpecente camuflados em compartimentos secretos de veículos e em diferentes recipientes.

O Corpo de Bombeiros, por sua vez, expôs suas viaturas e equipamentos utilizados em resgate em água, altura e em caso de acidentes. A Rede Cidadã levou quadros coloridos elaborados pelos alunos da instituição. No espaço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) as pessoas puderam montar e tirar fotos nas viaturas oficiais utilizadas em eventos e em ocorrências.

Além de alunos da rede municipal de ensino, o projeto Comunidade Integrada também envolveu familiares. Rafael Caciolato foi um dos participantes que aproveitou o evento para uma diversão com a família.

“Eu vim com minha esposa e duas filhas e está sendo uma experiência bem diferente. Ainda acabei de ganhar um suporte de celular”, disse, após participar de um teste sobre segurança no trânsito, no qual ganhou um brinde.

O coordenador estadual de Polícia Comunitária, tenente-coronel PM Sebastião Carlos Rodrigues da Silva, considerou o evento um sucesso, e espera contribuir com a formação de novos cidadãos. “Essa interação com as crianças é importante para que possam entender que a polícia a polícia é muito mais do que atuar contra a criminalidade, mas que é possível conviver tranquilamente no mesmo espaço”.

Os agentes de segurança que atenderam as crianças elogiaram o projeto e contaram que as crianças se envolveram no mundo da segurança e seus diferentes seguimentos.

“Nós até ouvimos alguns falando que querem ser policiais. Esse contato com a sociedade é muito importe, porque quebra um paradigma com maior proximidade com a segurança pública”, disse o perito Luiz Chibassaki de Figueiredo.

O evento ainda contou com um concurso de redação, que desafiou os estudantes a refletirem sobre como poderiam colaborar com a melhoria da segurança pública de sua cidade. Três vencedores ganharam um sobrevoo de 15 minutos sobre a cidade onde vivem.

Uma das vencedoras foi Emilly Freitas Borges, estudante da Escola Municipal Monteiro Lobato, que sugeriu em sua redação a implantação de semáforos para melhorar o trânsito na cidade. Ela foi uma das primeiras a tirar fotos no helicóptero e fazer o voo. “Eu achei muito legal porque ele anda muito rápido, e eu não tive medo, estava ansiosa para poder voar”, disse.

A diretora da escola onde Emilly estuda, Claudia Canola, elogiou a iniciativa e afirmou que o evento contribui com a formação do cidadão desde a infância. “O papel da escola é formar cidadão e este projeto de segurança pública contribui para a formação de uma pessoa crítica e que tenha compromisso consigo mesmo e com a comunidade”.

O evento foi uma ação promovida pela Secretaria de Segurança Púbica, por meio da Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária em parceria com a prefeitura de Campo Verde, que também vem fazendo investimentos em segurança pública.

“Nós entendemos que o município deve investir nas ações de segurança, pois são construídas muitas ações positivas, porque a intensão é sempre dar a liberdade do cidadão ir e vir com segurança”, pontuou o prefeito, Alexandre Lopes.