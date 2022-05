Operação fiscaliza 181 veículos e prende duas pessoas na Avenida Fernando Corrêa

Empresa interessada na construção do Hospital Regional de Tangará da Serra se classificou em mais uma etapa da licitação da obra. O processo licitatório ainda está em trâmite na Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) e será concluído após análise dos recursos interposto pelas empresas desclassificadas.

A construção do hospital está estimada em R$ 117,2 milhões e contará com aproximadamente 17 mil metros quadrados.

Conforme o Aviso de Resultado publicado no Diário Oficial que circula nesta quinta-feira (05.05), foi classificada a empresas Lotufo Engenharia e Construções LTDA. As empresas desclassificadas do certame têm um prazo de cinco dias úteis, entre 06 e 12 de maio, para interpor recurso.

Os motivos das desclassificações das demais empresas estão elencados na Ata de continuação – julgamento da proposta de preço, que está disponível aos interessados na Coordenadoria de Aquisições da Superintendência de Aquisições e Contratos da SES, no horário de expediente. O documento também ficará disponível no Portal de Aquisições.

A estrutura

O Hospital Regional de Tangará da Serra contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade.

A unidade de Saúde também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

Novos hospitais

O Governo do Estado já iniciou a obra do Hospital Regional de Juína, avaliada em de R$ R$ 106,7 milhões. Também deve iniciar em 2022 a construção do Hospital Regional do Araguaia, localizado em Confresa; a SES está analisando o recurso referente a proposta de preço das empresas classificadas. O valor estimado da obra é de R$ R$ 116,7 milhões.

Ainda está em licitação no Estado a construção do Hospital Regional de Alta Floresta, estimada em R$ 119 milhões. A SES está analisando os recursos interpostos pelas empresas desclassificadas da concorrência.