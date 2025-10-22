SEGURANÇA
Operação Gole Mortal apura comercialização de bebidas adulteradas em Nova Xavantina
A Polícia Civil, em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal e com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), deflagrou, nessa terça-feira (21.10), a Operação Gole Mortal, com o objetivo de apurar e combater a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas e de origem ilícita em comércios de Nova Xavantina.
A ação, coordenada pela Delegacia de Nova Xavantina, foi realizada de forma preventiva, com o intuito de evitar o aumento de casos de intoxicação causados por bebidas falsificadas, que vêm sendo registrados em várias regiões do país.
Durante a operação, diversos estabelecimentos comerciais da cidade foram fiscalizados. Em dois mercados, os policiais encontraram e apreenderam mais de 60 garrafas de whisky com indícios de adulteração.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a Politec e passará por perícia laboratorial, para identificar as substâncias utilizadas na fabricação das bebidas e confirmar se houve falsificação. Diante das irregularidades constatadas, foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.
“O consumo de bebidas alcoólicas de origem duvidosa representa grave risco à saúde, podendo causar intoxicação severa e até morte. A Polícia Civil orienta a população a denunciar práticas ilícitas, inclusive de forma anônima, por meio dos canais oficiais de denúncia, como o número 197”, orientou o delegado Flávio Leonardo Santana Silva.
A investigações continuam com o objetivo de identificar toda a cadeia de comercialização das bebidas supostamente adulteradas e impedir que produtos potencialmente perigosos cheguem aos consumidores.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem que estava vivendo relacionamento conjugal com criança de 11 anos
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (21.10), um homem, de 24 anos, suspeito de estupro de vulnerável, por manter um relacionamento conjugal com uma criança de 11 anos e oito meses.
A ação ocorreu após a Delegacia de Matupá receber uma denúncia anônima informando sobre a possível relação afetiva entre o suspeito e a criança, que supostamente aconteceria nos finais de semana.
Posteriormente, novas informações apontaram que a vítima estaria residindo de forma permanente na casa do suspeito.
Diante da gravidade da denúncia, uma equipe da Polícia Civil foi enviada à casa do suspeito para verificar a veracidade das informações. Ao chegar à residência indicada, os policiais encontraram o homem e a criança sentados lado a lado, almoçando na varanda.
Questionados, tanto o suspeito quanto seus familiares confirmaram que o homem de 24 anos vivia um relacionamento conjugal com a criança, mas alegaram não saber que a menina tinha apenas 11 anos de idade.
Diante do fato, o investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Matupá, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Depois, ele passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Grupo criminoso usava senhas de servidores públicos para clonar veículos e lavar dinheiro
Um dos eixos do grupo criminoso de alcance nacional, desarticulado pela Polícia Civil de Mato Grosso na Operação Código Seguro 3, eram as fraudes virtuais por meio do acesso indevido a sistemas governamentais restritos de segurança. O objetivo era obter dados confidenciais de veículos para “esquentar” carros furtados ou roubados.
A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), revelou a atuação sofisticada do grupo criminoso, que explorava vulnerabilidades em sistemas para obter dados sigilosos de veículos e facilitar fraudes em larga escala. Entre os crimes investigados estão o de organização criminosa, lavagem de capitais, invasão de dispositivo informático qualificado majorado, furto qualificado pela fraude, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.
As investigações iniciadas em junho de 2023 identificaram a violação de segurança por meio do vazamento de credenciais de acesso a sistemas restritos de diversos estados.
Com base nos elementos apurados, nos meses de julho e setembro de 2024 foram deflagradas as primeiras fases da Operação Código Seguro, que consolidaram a coleta de dados e a apreensão de dispositivos, cujas análises revelaram a rede criminosa com atuação multifacetada em fraudes eletrônicas, invasão de sistemas governamentais, clonagem de veículos, lavagem de capitais e comércio ilegal de dados e produtos.
Clonagem de veículos
Alvo da primeira fase da operação, D.D. conhecido como “Ganso” ou “Dujob” e o investigado R.O.J.S. alvo da segunda fase foram identificados como os principais envolvidos no núcleo que coordenava o acesso indevido a sistemas de segurança com o fim de realizar as fraudes dos automóveis.
As investigações apontaram que R.O.J.S. liderava o núcleo de clonagem de veículos, sendo o responsável por financiar operações e contratar programadores para desenvolver Interfaces de Programação de Aplicações, as APIs , um conjunto de regras, protocolos e ferramentas que permite a comunicação entre diferentes sistemas e aplicativos de forma padronizada, para acessar os sistemas públicos.
Foi ele quem contratou D.D., programador central da organização criminosa e um dos principais alvos da investigação, identificado como o responsável por criar o site e outras ferramentas digitais que integravam os dados obtidos ilegalmente em plataformas da internet.
Com credenciais (senhas) obtidas indevidamente de servidores públicos, o grupo acessava dados confidenciais de veículos, incluindo chassis, motores e placas, que eram usados para “esquentar” carros furtados ou roubados. O processo envolvia a adulteração dos sinais identificadores dos veículos, simulando uma situação de legalidade para facilitar sua revenda no mercado.
O grupo criminoso também utilizava dispositivos como Jammers, que bloqueiam sinais de rastreamento, e mantinha armas de fogo em posse de alguns membros.
Lavagem de dinheiro e uso de laranjas
Os lucros obtidos com as fraudes eram lavados por meio dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, invasão de dispositivo informático qualificado majorado, furto qualificado pela fraude, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação e conhecidos, além de empresas de fachada.
Plataformas de apostas esportivas e corretoras de criptomoedas eram usadas para simular ganhos lícitos.
A lavagem de capitais era realizada por meio da pulverização de recursos em contas bancárias de terceiros, incluindo familiares como mães dos investigados, uma ex-namorada e até mesmo um vizinho dos alvos principais, que recebiam e movimentavam valores expressivos sem origem identificada.
A utilização de familiares e amigos como “laranjas” e a circularidade nas movimentações financeiras era a estratégia utilizada pelo grupo criminoso para lavagem de capitais, dificultando a recuperação dos ativos e, consequentemente, a reparação dos danos às vítimas.
Para o delegado da DRCI, Guilherme da Rocha, a operação Código Seguro demonstra a expertise da Polícia Civil de Mato Grosso no combate a crimes cibernéticos complexos. “As investigações identificaram suspeitos localizados em todas as regiões do Brasil, desarticulando a atuação da organização criminosa e protegendo os interesses dos cidadãos de Mato Grosso e de outros estados do país no mundo digital.”
Responsável pelo início das investigações, o delegado Gustavo Godoy Alevado, destacou que a deflagração da terceira fase da Operação Código Seguro é uma demonstração de que, ao contrário do que muitos pensam, a internet não é uma terra sem lei. “A Polícia Civil de Mato Grosso tem plenas condições de investigar crimes praticados no ambiente virtual, e irá sempre dar a resposta à altura”, disse o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
