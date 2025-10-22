MATO GROSSO
Operação Gole Mortal apura comercialização de bebidas adulteradas em Nova Xavantina
A Polícia Civil, em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal e com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), deflagrou, nessa terça-feira (21.10), a Operação Gole Mortal, com o objetivo de apurar e combater a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas e de origem ilícita em comércios de Nova Xavantina.
A ação, coordenada pela Delegacia de Nova Xavantina, foi realizada de forma preventiva, com o intuito de evitar o aumento de casos de intoxicação causados por bebidas falsificadas, que vêm sendo registrados em várias regiões do país.
Durante a operação, diversos estabelecimentos comerciais da cidade foram fiscalizados. Em dois mercados, os policiais encontraram e apreenderam mais de 60 garrafas de whisky com indícios de adulteração.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a Politec e passará por perícia laboratorial, para identificar as substâncias utilizadas na fabricação das bebidas e confirmar se houve falsificação. Diante das irregularidades constatadas, foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.
“O consumo de bebidas alcoólicas de origem duvidosa representa grave risco à saúde, podendo causar intoxicação severa e até morte. A Polícia Civil orienta a população a denunciar práticas ilícitas, inclusive de forma anônima, por meio dos canais oficiais de denúncia, como o número 197”, orientou o delegado Flávio Leonardo Santana Silva.
A investigações continuam com o objetivo de identificar toda a cadeia de comercialização das bebidas supostamente adulteradas e impedir que produtos potencialmente perigosos cheguem aos consumidores.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Alunos do projeto social Atletas do Fogo conquistam 15 medalhas em campeonato de Jiu-Jitsu
Alunos do projeto social Atletas do Fogo, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) no município de Alto Araguaia (a 418 km de Cuiabá), conquistaram 15 medalhas durante o 1º Open Costa Rica de Jiu-Jitsu, realizado na cidade de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul (MS), no último domingo (19.10).
A delegação, composta por 15 atletas, teve um desempenho de destaque em todas as categorias que disputou. Ao todo, foram conquistadas seis medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze, evidenciando a capacidade técnica dos atletas do projeto.
O torneio reuniu mais de 300 competidores, entre crianças, adolescentes e adultos, oriundos dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram realizadas mais de 430 lutas ao longo da competição, que também serviu como preparativo para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, marcado para acontecer em São Paulo (SP).
De acordo com o soldado BM João Paulo Cordeiro Oliveira, professor do projeto, a equipe demonstrou excelência dentro e fora dos tatames. Além das disputas tradicionais, alguns atletas também participaram de lutas casadas sem kimono vencendo todas as suas participações.
“Mesmo com diferenças de idade e peso, nossos jovens enfrentaram a categoria adulto e, em alguns casos, adversários de classes de peso superior. Mostraram garra, técnica e superação. A atleta mais jovem da equipe precisou ajustar o peso para competir e fez isso com tranquilidade e excelente desempenho”, destacou o soldado João Paulo.
O projeto Atletas do Fogo é desenvolvido pelo 1º Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) e atende cerca de 30 crianças e adolescentes. A iniciativa promove inclusão social, disciplina e saúde por meio do esporte. A participação no campeonato contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, que viabilizou o transporte da equipe.
Além do sucesso no 1º Open Costa Rica de Jiu-Jitsu, os Atletas do Fogo já acumulam importantes conquistas em competições regionais, estaduais e até mundial, consolidando o projeto como referência na formação esportiva e cidadã.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mato Grosso confirma primeiro caso de intoxicação por metanol
O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT), serviço da Secretaria de Estado de Saúde (SES), confirmou nesta quarta-feira (22.10) o primeiro caso de intoxicação por metanol do estado.
A confirmação envolve um paciente de 24 anos, do sexo masculino, residente no município de Várzea Grande. O paciente não corre risco de morte, mas apresentou lesão ocular irreversível, uma das complicações mais graves decorrentes da exposição.
Desde o momento da notificação do caso suspeito, as equipes do CIEVS, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) e das Vigilâncias do Estado e dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande realizaram o acompanhamento clínico, a investigação epidemiológica e o acionamento dos protocolos de contingência previstos.
Atualmente, a Vigilância Sanitária do Estado, em parceria com a Polícia Civil, Procon e órgãos de segurança, conduz ações de rastreabilidade da bebida potencialmente contaminada, com o objetivo de identificar a origem do produto e impedir sua circulação no mercado.
As equipes continuam mobilizadas para apurar se o episódio é pontual ou se há risco ampliado à população, com prioridade máxima para a interrupção de novos casos.
Além do caso confirmado, há um caso suspeito em investigação, registrado pelo município de Água Boa.
“As equipes técnicas trabalharam de forma intensa nos últimos dias e a confirmação do primeiro caso acende um alerta para a população de Mato Grosso, que deve estar ainda mais vigilante em relação à procedência das bebidas alcoólicas para consumo. Fiquem atentos às recomendações do CIEVS e procurem uma unidade de saúde em caso de sintomas suspeitos após a ingestão de álcool”, enfatizou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Neste momento, o CIEVS recomenda à população:
• Não consumir bebidas alcoólicas de origem duvidosa, sem registro sanitário ou comercializadas em locais irregulares;
• Desconfiar de preços muito baixos e embalagens adulteradas ou com rótulos danificados;
• Verificar o selo fiscal (IPI) e a integridade do lacre antes de consumir bebidas destiladas, como whisky, vodca ou cachaça;
• Ficar em alerta com produtos artesanais sem controle sanitário, pois podem conter substâncias perigosas como o metanol;
• Ficar atento aos sintomas que podem surgir entre 12 e 24 horas após a ingestão, como: visão turva ou embaçada, flashes luminosos ou cegueira súbita, tontura, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Em casos graves: rebaixamento de consciência, convulsões e coma.
Diante de qualquer desses sinais após o consumo de bebida alcoólica, o cidadão deve procurar imediatamente uma unidade de urgência (UPA ou Pronto-Socorro). Em caso de evidências para a suspeita de intoxicação por metanol, a unidade deve notificar imediatamente as autoridades sanitárias. O atendimento rápido pode ser determinante para evitar complicações graves.
O metanol é utilizado na indústria como solvente, combustível ou componente de produtos de limpeza. Mesmo em pequenas quantidades, sua ingestão pode causar danos neurológicos, hepáticos e visuais severos, podendo evoluir para cegueira permanente ou óbito.
Fonte: Governo MT – MT
Autoridades destacam protagonismo do TCE-MT na articulação de políticas públicas de combate à violência
Ministério da Saúde inicia capacitação nacional para a oferta do Implanon no SUS
Prefeito articula com Estado e conquista mais de R$ 150 milhões em investimentos para educação de Sinop
Operação Gole Mortal apura comercialização de bebidas adulteradas em Nova Xavantina
Alunos do projeto social Atletas do Fogo conquistam 15 medalhas em campeonato de Jiu-Jitsu
Segurança
Operação Gole Mortal apura comercialização de bebidas adulteradas em Nova Xavantina
A Polícia Civil, em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal e com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), deflagrou,...
Polícia Civil prende homem que estava vivendo relacionamento conjugal com criança de 11 anos
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (21.10), um homem, de 24 anos, suspeito de estupro de vulnerável, por manter um...
Grupo criminoso usava senhas de servidores públicos para clonar veículos e lavar dinheiro
Um dos eixos do grupo criminoso de alcance nacional, desarticulado pela Polícia Civil de Mato Grosso na Operação Código Seguro...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil5 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
Brasil5 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Como Estilo de Vida Pode Proteger a Memória e o Cérebro na Maturida
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Jangada atinge meta da Corregedoria e tem 98,25% do eleitorado com biometria
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Duplicação da BR-163 recebe prêmio de asfalto mais confortável do Brasil e é comparada às rodovias alemãs
-
CIDADES5 dias atrás
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop