Operação Gole Mortal apura comercialização de bebidas adulteradas em Nova Xavantina

A Polícia Civil, em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal e com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), deflagrou, nessa terça-feira (21.10), a Operação Gole Mortal, com o objetivo de apurar e combater a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas e de origem ilícita em comércios de Nova Xavantina.

A ação, coordenada pela Delegacia de Nova Xavantina, foi realizada de forma preventiva, com o intuito de evitar o aumento de casos de intoxicação causados por bebidas falsificadas, que vêm sendo registrados em várias regiões do país.

Durante a operação, diversos estabelecimentos comerciais da cidade foram fiscalizados. Em dois mercados, os policiais encontraram e apreenderam mais de 60 garrafas de whisky com indícios de adulteração.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Politec e passará por perícia laboratorial, para identificar as substâncias utilizadas na fabricação das bebidas e confirmar se houve falsificação. Diante das irregularidades constatadas, foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.

“O consumo de bebidas alcoólicas de origem duvidosa representa grave risco à saúde, podendo causar intoxicação severa e até morte. A Polícia Civil orienta a população a denunciar práticas ilícitas, inclusive de forma anônima, por meio dos canais oficiais de denúncia, como o número 197”, orientou o delegado Flávio Leonardo Santana Silva.

A investigações continuam com o objetivo de identificar toda a cadeia de comercialização das bebidas supostamente adulteradas e impedir que produtos potencialmente perigosos cheguem aos consumidores.

Fonte: Governo MT – MT