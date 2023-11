Operação Héracles cumpre 75 ordens judiciais contra envolvidos com tráfico de drogas

A equipe técnica do Laboratório Central do Estado de Mato Grosso (Lacen-MT) participou da Reunião de Diretores da Rede Nacional de Laboratórios Centrais de Saúde Pública, que foi realizada nesta segunda e terça-feira (20 e 21.11) e reuniu representantes de 22 estados brasileiros em Fortaleza (CE).

O evento teve como propósito a discussão de práticas, a troca de conhecimentos e a promoção da colaboração mútua em prol da saúde pública.

De acordo com a diretora do Lacen-MT, dra. Elaine Cristina de Oliveira, a participação no evento é uma demonstração do compromisso de Mato Grosso com o fortalecimento das ações de vigilância laboratorial realizada pela Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Para a diretora, os debates coletivos promoverão melhorias contínuas no desempenho dos Lacens.

“Essa parceria entre os Laboratórios permite que haja troca de informações, de recursos tecnológicos e experiências que fortalecem a capacidade de resposta do sistema de saúde pública do país. Os Lacens desempenham um papel estratégico através da Vigilância Laboratorial tanto na rotina como nas situações emergenciais em saúde pública”, avaliou.

A diretora-geral do Lacen do Ceará, Liana Perdigão Mello, agradeceu a presença dos gestores envolvidos na reunião. “Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu sei que alguns tiveram um esforço enorme para estar aqui hoje. Para a rede de Laboratórios é muito importante que os nossos secretários participem das nossas discussões. Com certeza, o documento que for sair daqui, nós vamos repassar para eles”, concluiu.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da SESA-CE