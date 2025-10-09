Operação identifica 21 condutores sem CNH e apreende moto com R$ 11,8 mil em débitos

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) reuniu, na noite desta quarta-feira (8.10), mais de 17 mil crianças para a abertura do Dia do SER Família Criança, ação idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. O evento, que celebra o mês das crianças, foi realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Na abertura, as crianças aproveitaram as atrações montadas para os pequenos, assistiram ao jogo entre Cuiabá e Novorizontino no estádio da Arena e participaram de oficinas recreativas e atividades culturais, além de acompanhar um show temático inspirado em um safári encantado, com inúmeros personagens e performances.

Foto: João Reis

Durante o evento, as crianças também receberam lanches e tiveram toda a assistência necessária, garantindo uma experiência acolhedora e segura.

Foto: Mayke Toscano

“Quero parabenizar todos os nossos parceiros que fazem parte do programa SER Família e todos que contribuíram para trazer nossas crianças aqui hoje. É uma alegria ver essa arena cheia de sorrisos e esperança. Convido todas as famílias de Mato Grosso a virem participar, assistir a esse espetáculo e celebrar, juntos, o Dia das Crianças. Esse é um momento de amor, alegria e união para todo o nosso Estado”, afirmou o governado Mauro Mendes.

A primeira-dama Virginia Mendes destacou a emoção de ver tantas crianças reunidas em um momento de celebração e cuidado.

“Ver o brilho nos olhos das nossas crianças é algo que não tem preço. Cada detalhe foi pensado com muito amor para proporcionar um momento único, de lazer e convivência, especialmente para as famílias que mais precisam. Esse é o verdadeiro sentido do SER Família: unir, acolher e transformar vidas”, declarou.

Foto: Jana Pessoa

O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, ressaltou o esforço coletivo para a realização do evento.

“Promover uma ação dessa magnitude envolve muitas mãos e muito trabalho. São meses de preparação e centenas de pessoas envolvidas, mas tudo isso acontece porque temos à frente uma mulher que acredita profundamente na força da família, que é a nossa primeira-dama Virginia Mendes. É dela que nasce a inspiração e o propósito de cuidar de quem mais precisa”, destacou.

Foto: João Reis

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Íris, elogiou a iniciativa e reforçou a importância da parceria entre o Estado e o município.

“É uma alegria imensa ver Cuiabá acolhendo um evento tão bonito, que une lazer, cultura e cidadania. Essa ação reflete o compromisso da primeira-dama Virginia Mendes em trabalhar em colaboração com os municípios, sempre colocando as famílias em primeiro lugar”, disse.

As crianças também expressaram a felicidade de participar do evento. “Foi o melhor dia da minha vida! Eu brinquei no parque, comi pipoca, vi o jogo do Cuiabá e ainda ganhei presente. Parecia um sonho”, contou o pequeno Lucas Emanuel da Silva Campos, de 10 anos.

Foto: João Reis

Já Maria Eduarda Ferreira, de 8 anos, não escondeu o encantamento com o espetáculo. “Eu amei o show do safári e os bichinhos dançando! Eu queria que tivesse todo ano”, disse.

Além das atividades recreativas, o público também teve acesso ao Mutirão da Cidadania, coordenado pela Setasc, com serviços gratuitos de emissão de documentos, orientações sobre programas sociais e atendimento às famílias. O mutirão funciona diariamente das 18h às 22h, até o dia 12 de outubro.

Participaram do evento o deputado estadual Julio Campos, e o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, David Moura.

Fonte: Governo MT – MT