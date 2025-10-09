Connect with us

MATO GROSSO

Operação identifica 21 condutores sem CNH e apreende moto com R$ 11,8 mil em débitos

09/10/2025

A 10ª edição da Operação Tolerância Zero sobre Duas Rodas, realizada na noite desta quarta-feira (8.10) no bairro Jardim Glória, em Várzea Grande, identificou 21 motociclistas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a ação, os agentes também apreenderam uma motocicleta com R$ 11,8 mil em débitos.

De acordo com o relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), 51 veículos foram fiscalizados e 35 removidos. Ao todo, foram expedidos 82 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo 21 por condução sem CNH, 17 por veículos não licenciados ou sem registro, e 44 por outros tipos de infrações. Nesta edição, não houve prisões por embriaguez.

Entre os veículos apreendidos, estava uma Honda CG 125, do estado de Rondônia, com licenciamento atrasado desde 2016 e débitos acumulados de R$ 11,8 mil. O condutor, que também não possuía CNH, foi autuado por dirigir sem habilitação, falta de equipamento obrigatório, veículo não licenciado e sistema de iluminação alterado.

A operação foi coordenada pelo GGI e contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Guarda Municipal de Várzea Grande, Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

*Sob supervisão de Fabiana Mendes

Fonte: Governo MT – MT

Governo de MT reúne mais de 17 mil crianças em noite de abertura do Dia do SER Família Criança

3 minutos atrás

09/10/2025

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) reuniu, na noite desta quarta-feira (8.10), mais de 17 mil crianças para a abertura do Dia do SER Família Criança, ação idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. O evento, que celebra o mês das crianças, foi realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Na abertura, as crianças aproveitaram as atrações montadas para os pequenos, assistiram ao jogo entre Cuiabá e Novorizontino no estádio da Arena e participaram de oficinas recreativas e atividades culturais, além de acompanhar um show temático inspirado em um safári encantado, com inúmeros personagens e performances.

Foto: João Reis

Durante o evento, as crianças também receberam lanches e tiveram toda a assistência necessária, garantindo uma experiência acolhedora e segura.

Foto: Mayke Toscano

“Quero parabenizar todos os nossos parceiros que fazem parte do programa SER Família e todos que contribuíram para trazer nossas crianças aqui hoje. É uma alegria ver essa arena cheia de sorrisos e esperança. Convido todas as famílias de Mato Grosso a virem participar, assistir a esse espetáculo e celebrar, juntos, o Dia das Crianças. Esse é um momento de amor, alegria e união para todo o nosso Estado”, afirmou o governado Mauro Mendes.

A primeira-dama Virginia Mendes destacou a emoção de ver tantas crianças reunidas em um momento de celebração e cuidado.

“Ver o brilho nos olhos das nossas crianças é algo que não tem preço. Cada detalhe foi pensado com muito amor para proporcionar um momento único, de lazer e convivência, especialmente para as famílias que mais precisam. Esse é o verdadeiro sentido do SER Família: unir, acolher e transformar vidas”, declarou.

Foto: Jana Pessoa

O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, ressaltou o esforço coletivo para a realização do evento.

“Promover uma ação dessa magnitude envolve muitas mãos e muito trabalho. São meses de preparação e centenas de pessoas envolvidas, mas tudo isso acontece porque temos à frente uma mulher que acredita profundamente na força da família, que é a nossa primeira-dama Virginia Mendes. É dela que nasce a inspiração e o propósito de cuidar de quem mais precisa”, destacou.

Foto: João Reis

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Íris, elogiou a iniciativa e reforçou a importância da parceria entre o Estado e o município.

“É uma alegria imensa ver Cuiabá acolhendo um evento tão bonito, que une lazer, cultura e cidadania. Essa ação reflete o compromisso da primeira-dama Virginia Mendes em trabalhar em colaboração com os municípios, sempre colocando as famílias em primeiro lugar”, disse.

As crianças também expressaram a felicidade de participar do evento. “Foi o melhor dia da minha vida! Eu brinquei no parque, comi pipoca, vi o jogo do Cuiabá e ainda ganhei presente. Parecia um sonho”, contou o pequeno Lucas Emanuel da Silva Campos, de 10 anos.

Foto: João Reis

Já Maria Eduarda Ferreira, de 8 anos, não escondeu o encantamento com o espetáculo. “Eu amei o show do safári e os bichinhos dançando! Eu queria que tivesse todo ano”, disse.

Além das atividades recreativas, o público também teve acesso ao Mutirão da Cidadania, coordenado pela Setasc, com serviços gratuitos de emissão de documentos, orientações sobre programas sociais e atendimento às famílias. O mutirão funciona diariamente das 18h às 22h, até o dia 12 de outubro.

Participaram do evento o deputado estadual Julio Campos, e o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, David Moura.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Sema apreende trator e toras de madeira ilegal durante ação em Marcelândia

Published

33 minutos atrás

on

09/10/2025

By

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) apreendeu, nesta quarta-feira (8.10), um trator de rodas e cerca de 100 toras de madeira durante fiscalização no município de Marcelândia. A atuação faz parte das ações da Operação Amazônia, que será realizada até sexta-feira (10.10).

A ação se deu depois de alertas de desmatamento serem emitidos pela plataforma de monitoramento por satélite Planet, que demonstrou a extração recente de aproximadamente 50 hectares de madeira para degradação, com o objetivo de abrir uma estrada. O desmate foi realizado sem autorização.

Em campo, a equipe flagrou a atividade ilegal e constatou a grande quantidade de madeira já em toras. Não havia ninguém no local.

Tanto o trator quanto a madeira serão encaminhados à Prefeitura de Terra Nova do Norte.

Operação Amazônia

A Operação Amazônia foi colocada em prática por órgãos estaduais e federais sob a coordenação da Sema. As equipes contam com auxílio de equipamentos de monitoramento em tempo real por satélite de todo o território de Mato Grosso e mantêm fiscalização contínua no local onde é identificado o crime ambiental.

A ferramenta, contratada pelo REM, age de forma preventiva, minimiza os danos, aumenta a celeridade na resposta, facilita a responsabilização e permite o embargo da área de forma imediata por meio do monitoramento diário e alertas semanais de desmatamento.

Os agentes também apreendem e removem maquinários flagrados em uso para o crime, efetivando a responsabilização, já que a apreensão de bens promove a descapitalização do infrator.

Denúncias

Os crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pelos números 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou WhatsApp), pelo e-mail [email protected], pelo Fale Cidadão da CGE ou em uma das regionais da Sema.

Com supervisão de Clênia Goreth

Fonte: Governo MT – MT

