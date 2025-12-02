SEGURANÇA
Operação integrada cumpre bloqueio de R$ 33 milhões de empresa investigada por fraude fiscal
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Mato Grosso (Cira-MT) cumpriu, nesta terça-feira (2.12), mais uma etapa da Operação De Volta ao Caixa, com o bloqueio de bens, contas bancárias, veículos e imóveis vinculados a uma empresa do setor de indústria e comércio de cereais.
A decisão judicial foi concedida pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, em Cuiabá, que determinou o bloqueio de valores, a restrição de veículos via Renajud – sistema que permite restrições em veículos em todo o território nacional, impossibilitando sua comercialização, além do sequestro de um imóvel pertencente ao grupo investigado.
O objetivo é assegurar que o patrimônio permaneça disponível para futura reparação do dano causado pelas fraudes.
Segundo as investigações da Polícia Civil, conduzidas pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz), com apoio técnico da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) e manifestação do Ministério Público Estadual, foram identificados indícios de omissão de registros fiscais, escrituração irregular e uso indevido de benefícios tributários do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic), o que gerou débitos tributários definitivos superiores a R$ 33 milhões, referentes a ICMS não recolhido entre 2012 e 2016.
Para o delegado Walter de Melo Fonseca Júnior, titular da Delegacia Fazendária, a medida reforça o caráter estratégico do trabalho integrado do Cira.
“A Operação De Volta ao Caixa demonstra que o Estado de Mato Grosso está atuando de forma firme, técnica e coordenada para impedir que grandes devedores contumazes se beneficiem de práticas fraudulentas. O bloqueio assegura que o patrimônio ilícito não desapareça antes do ressarcimento ao erário, fortalecendo a justiça fiscal e protegendo a sociedade mato-grossense.”
Já o promotor de Justiça Washington Eduardo Borrére, da Promotoria de Crimes contra a Ordem Tributária, destacou que a integração dos órgãos têm dado resultados positivos.
“A integração entre os órgãos de investigação, fiscalização e persecução no âmbito do Cira vem garantindo maior efetividade na recuperação dos ativos desviados. Cada instituição traz sua especialidade, e essa soma de competências é o que possibilita romper esquemas sofisticados e assegurar que o patrimônio retorne ao caixa público.”
O Cira-MT é composto pelo Ministério Público Estadual (MPMT), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Controladoria-Geral do Estado (CGE), Secretaria de Estado de Segurança Pública (SesP – MT), Polícia Civil e Secretaria de Fazenda (Sefaz). As instituições atuam de forma coordenada e permanente no combate à sonegação fiscal em Mato Grosso.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Dedetização DEA Cuiabá
A Polícia Civil comunica que o prédio da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), localizado na Avenida Dante de Oliveira, no Bairro Planalto, em Cuiabá, passará por dedetização nesta terça-feira (02.12), das 08h às 14h.
Diante disso, não haverá expediente na unidade nesta terça-feira, retomando o atendimento nesta quarta-feira (03.12).
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Força Tática prende suspeito de tentar matar idoso com facada em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1.12), um homem suspeito de esfaquear um idoso de 88 anos, em Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá). A vítima sofreu uma perfuração na barriga e foi encaminhada para uma unidade de saúde.
As equipes foram acionadas para se deslocarem até uma residência no bairro Jardim Monte Líbano. A filha da vítima relatou que o suspeito, de 36 anos, teria arremessado pedras contra a sua casa e no para-brisa do veículo que estava na garagem.
Na ocasião, o homem também invadiu o local e desferiu uma facada em seu pai, sem motivo aparente. Após o atentado, ele retornou para a quitinete onde reside, situada aos fundos da casa da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o idoso até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Os policiais militares identificaram e localizaram o suspeito, que aparentemente estava sob surto psicótico. O envolvido apresentou resistência, agrediu os militares e proferiu ameaças de morte, sendo contido em seguida com técnicas e armamentos não letais.
O suspeito foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
Operação integrada cumpre bloqueio de R$ 33 milhões de empresa investigada por fraude fiscal
Operação integrada cumpre bloqueio de R$ 33 milhões de empresa investigada por fraude fiscal
Sérgio Ricardo articula plano para desenvolver Vale do Rio Cuiabá em ação ambiental com MPMT
Sessão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas é antecipada para as 10h nesta quinta-feira (4)
Prefeitura de Cuiabá recebe mais de R$ 60 milhões em emendas para reforçar a Saúde
Segurança
Operação integrada cumpre bloqueio de R$ 33 milhões de empresa investigada por fraude fiscal
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Mato Grosso (Cira-MT) cumpriu, nesta terça-feira (2.12), mais uma etapa...
Dedetização DEA Cuiabá
A Polícia Civil comunica que o prédio da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), localizado na Avenida Dante de Oliveira, no...
Força Tática prende suspeito de tentar matar idoso com facada em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1.12), um homem suspeito...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
Saúde7 dias atrás
Brasil e Reino Unido abrem Simpósio Internacional de Uma Só Saúde
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Alto Taquari é o 13º município a atingir meta da campanha Biometria 100%
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
Política4 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025
-
CIDADES4 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop