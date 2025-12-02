MATO GROSSO
Operação integrada cumpre bloqueio de R$ 33 milhões de empresa investigada por fraude fiscal
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Mato Grosso (Cira-MT) cumpriu, nesta terça-feira (2.12), mais uma etapa da Operação De Volta ao Caixa, com o bloqueio de bens, contas bancárias, veículos e imóveis vinculados a uma empresa do setor de indústria e comércio de cereais.
A decisão judicial foi concedida pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, em Cuiabá, que determinou o bloqueio de valores, a restrição de veículos via Renajud – sistema que permite restrições em veículos em todo o território nacional, impossibilitando sua comercialização, além do sequestro de um imóvel pertencente ao grupo investigado.
O objetivo é assegurar que o patrimônio permaneça disponível para futura reparação do dano causado pelas fraudes.
Segundo as investigações da Polícia Civil, conduzidas pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz), com apoio técnico da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) e manifestação do Ministério Público Estadual, foram identificados indícios de omissão de registros fiscais, escrituração irregular e uso indevido de benefícios tributários do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic), o que gerou débitos tributários definitivos superiores a R$ 33 milhões, referentes a ICMS não recolhido entre 2012 e 2016.
Para o delegado Walter de Melo Fonseca Júnior, titular da Delegacia Fazendária, a medida reforça o caráter estratégico do trabalho integrado do Cira.
“A Operação De Volta ao Caixa demonstra que o Estado de Mato Grosso está atuando de forma firme, técnica e coordenada para impedir que grandes devedores contumazes se beneficiem de práticas fraudulentas. O bloqueio assegura que o patrimônio ilícito não desapareça antes do ressarcimento ao erário, fortalecendo a justiça fiscal e protegendo a sociedade mato-grossense.”
Já o promotor de Justiça Washington Eduardo Borrére, da Promotoria de Crimes contra a Ordem Tributária, destacou que a integração dos órgãos têm dado resultados positivos.
“A integração entre os órgãos de investigação, fiscalização e persecução no âmbito do Cira vem garantindo maior efetividade na recuperação dos ativos desviados. Cada instituição traz sua especialidade, e essa soma de competências é o que possibilita romper esquemas sofisticados e assegurar que o patrimônio retorne ao caixa público.”
O Cira-MT é composto pelo Ministério Público Estadual (MPMT), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Controladoria-Geral do Estado (CGE), Secretaria de Estado de Segurança Pública (SesP – MT), Polícia Civil e Secretaria de Fazenda (Sefaz). As instituições atuam de forma coordenada e permanente no combate à sonegação fiscal em Mato Grosso.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governo de MT promove 513 praças e oficiais e entrega viaturas ao Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (2)
O Governo de Mato Grosso realiza nesta terça-feira (2.12) a cerimônia de promoção dos novos coronéis do Corpo de Bombeiros Militar. Ainda na solenidade, o Governo entrega novos equipamentos para a corporação.
A cerimônia será realizada a partir das 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Participam da agenda o governador Mauro Mendes, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Glêdson Bezerra.
Na solenidade, serão promovidos 438 praças e 75 oficiais, totalizando 513 militares.
Também serão entregues R$ 9,7 milhões em viaturas, sendo quatro caminhões Auto Tanque, um Auto Produtos Perigosos e nove Moto Resgate.
Serviço
Governo de MT promove praças e oficiais e entrega viaturas ao Corpo de Bombeiros
Data: Terça-feira (2.12), às 18h
Local: Arena Pantanal
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mais de 100 mil pessoas são alcançadas com ações educativas de trânsito em 2025
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da Coordenadoria de Ações Educativas, realizou 586 ações educativas em 2025 que totalizaram 109.436 atendimentos em 44 municípios do Estado.
Foram ministradas palestras educativas em 116 instituições de ensino público e privado, alcançando 28.945 pessoas entre estudantes, pais, professores e comunidade escolar.
A coordenadoria realizou as ações por meio dos projetos institucionais, PRAI, Produasrodas, Providatrânsito e projetos com parceiros como Ribeirinho Cidadão, Fetran e Expedição Araguaia.
Também foram realizadas palestras nos municípios, em empresas de transporte, pit stop educativo com condutores, pedestres e motociclistas e abordagens educativas em bares e restaurantes pelo projeto Amigo da Rodada, com 470 ações realizadas no capital e interior pelas Ciretrans e 80.491 atendimentos realizados de forma direta ao cidadão.
E, campanhas fixas anuais como de Volta às Aulas, Carnaval, Maio Amarelo e Semana Nacional de Trânsito.
“O ano de 2025 foi marcado por um conjunto robusto e estratégico de ações educativas, que reforçaram o compromisso do Detran-MT com a promoção de um trânsito mais humano, seguro e responsável. Ao longo desses meses, estruturamos nossas ações com foco na prevenção, na mudança de comportamento e no fortalecimento da cultura de segurança viária em todo o Estado”, avaliou a coordenadora de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT, Gresiella Almeida.
O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, enfatizou que as ações de educação para o trânsito têm reflexo direto no comportamento do trânsito como um todo. “Temos a convicção de que um trânsito seguro não se faz apenas com fiscalização e infraestrutura, mas, sobretudo, com educação. Quando levamos ações para dentro de escolas, empresas, vamos a bares e restaurantes, trabalhamos a conscientização de todos que compõem nosso trânsito. São essas ações que despertam a compreensão de que o trânsito é um espaço coletivo, onde cada atitude individual pode proteger ou colocar em risco a vida de todos”, destacou.
As ações educativas do ano foram realizadas em parceria com as Ciretrans, Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais, Semob, Sest Senat, Tribunal de Justiça, Prefeituras Municipais, Secretarias Municipais de Educação, Seduc e DRE, com empresas particulares, sensibilizando seus colaboradores para um trânsito mais seguro.
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
