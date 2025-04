Operação integrada reforça segurança em Cuiabá com ação liderada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública

26/04/2025

Vereadora celebra adesão popular em primeira ação social do ano

Da Assessoria – Vereadora Katiuscia Manteli

Centenas de famílias aproveitaram uma manhã diferente neste sábado (26) com o “Gabinete em Movimento”, uma iniciativa da vereadora Katiuscia Manteli (PSB), realizada na Escola Estadual Gustavo Kulman, bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. Eles puderam aproveitar os serviços gratuitos de saúde, cidadania, assessoria jurídica, procedimentos de beleza, recreação infantil entre outros.

Pessoas como o casal Josiane Leite e Joaci Santos, eles moram com os cinco filhos e a mãe de Josiane no Jardim Florianópolis, bairro vizinho à ação. Dois dos meninos estudam na unidade e ficaram sabendo da iniciativa pelo grupo da escola. A família compareceu em peso, aproveitando para se inscrever em cursos, cortar o cabelo, receber atendimento médico, psicológico e de beleza.

“A gente cuida tanto, tanto, tanto das pessoas. E esquece da gente, né? E hoje eu tô aqui aproveitando que é a semana do meu aniversário. Fazendo a limpeza de pele, e o encaminhamento ao médico que eu preciso.”, contou Josiane.

Judite Cristina da Oliveira, mora na mesma rua da escola, trouxe os filhos e chamou até o irmão que reside na comunidade Rio dos Peixes. Eles comemoraram a centralização dos serviços num mesmo local. Pois conseguiram cortar os cabelos, fazer as unhas, participar da recreação e solicitar informações sobre emissão de documentos.

Geisiane Santos Lemos, cozinheira da unidade escolar, foi atendida pela Secretaria Municipal da Mulher. Ficou sabendo do evento pelo grupo de whatsapp do bairro, e já foi até o projeto focada neste atendimento.

“Minha expectativa é arrumar um emprego para o meio período que estou em casa, e me inscrever em um curso de marketing. Porque quero empreender e vou precisar desse conhecimento, porque hoje em dia tudo está envolvendo a rede social. Então a gente precisa fazer um bom trabalho. Se eu não me profissionalizar nessa área, eu não vou conseguir vender meu produto.”, contou.

A vereadora Katiuscia que conta um histórico de iniciativas sociais, afirmou que o projeto ‘Gabinete em Movimento nasceu da vontade de levar os serviços da prefeitura e de diversos parceiros diretamente à população, especialmente àqueles que mais precisam. A iniciativa deve ser realizada uma vez ao mês.

“Ver a comunidade do Jardim Vitória abraçar essa iniciativa e aproveitar cada serviço oferecido nos enche de alegria e nos motiva a continuar trabalhando nesse formato. A escola, que é um espaço da comunidade, se transformou em um centro de cidadania por um dia, e isso é muito gratificante. Agradeço a todos os parceiros, à prefeitura, ao deputado Max Russi e a todos que tornaram esse dia possível.”, celebrou

Parcerias

A iniciativa da vereadora Katiuscia Manteli (PSB), em parceria com a própria Prefeitura de Cuiabá o deputado estadual Max Russi (PSB), e contou com a adesão dos programas Escola Aberta (da Prefeitura Municipal) e Escola da Família (do Governo do Estado), neste último Katiuscia foi convidada a ser madrinha da EE Gustavo Kulman, pelo vice-governador, Otaviano Pivetta, o que motivou a escolha da unidade.

O prefeito Abilio Brunini (PL) esteve no evento e elogiou: “O povo tem que ocupar as escolas. A população tem que usar. É muito importante saber que tem equipamentos como esse, por exemplo, que podem estar à disposição da sociedade no final de semana. Eu acho que é uma forma de incluir a sociedade no ambiente escolar. Isso é muito importante.”

A fala foi endossada pela titular da secretaria da Mulher, Hadassa Suzannah. “A escola é da comunidade, ficamos felizes em ver que as pessoas que estão precisando dos serviços, estão realmente aderindo à inciativa”.

O secretário de Esportes e Lazer, Jefferson Neves reforçou a importância dos vereadores, para fazer a política de ocupação dos espaços públicos acontecer.

“Em várias regiões da cidade, o único espaço de lazer que essa comunidade tem é o quadro da escola e isso ficava fechado no final de semana. Agora, aquele menino que tem uma bolinha em casa, ao invés de ficar no telefone, ele pega a bolinha dele e vai brincar na quadra da escola, que vai estar lá em um ambiente seguro.”

São parceiros e apoiadores do Gabinete em Movimento, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Secretaria de Integração Social e Cidadania), Governo do Estado de Mato Grosso, Prefeitura de Cuiabá (Secretaria Municipal da Mulher, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria Municipal de Cultura) Faculdade Fasipe Cuiabá, Associação Mato-grossense Amigos Motivados pelo Amor e Respeito ao Próximo (AMAR/MT), Associação Mato-grossense de Deficientes (AMDE), Racco, Movido Açaí, Projeto Semeando Alegria, Força Jovem, Uniasselvi, Fit Mind, Cacal UFMT, e outros.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT