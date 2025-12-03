Operação Lei Seca para motos termina com dois presos em Várzea Grande

A 12ª edição da Operação Lei Seca, voltada à fiscalização de irregularidades em motocicletas e seus condutores, realizada na noite desta terça-feira (2.12), prendeu dois motociclistas.

Um dos presos, um homem de 28 anos, apresentava sinais de embriaguez e contra ele havia um mandado de prisão em aberto por furto qualificado.

O segundo motociclista, além de não ser habilitado, pilotava uma moto com queixa de roubo, o que o torna suspeito de roubo ou receptação. Conduzir veículo sem habilitação também pode resultar em prisão.

A operação foi realizada na Avenida dos Bandeirantes, no Residencial José Carlos Guimarãe, próximo a Rodovia Mário Andreazza, em Várzea Grande. 72 motocicletas foram fiscalizadas. Desse total, 47 foram autuadas e 37 removidas.

De acordo com o relatório da operação, a falta de registro e licenciamento de trânsito, obrigatoriedade prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foram os motivos das autuações. A ausência de CNH motivou as demais.

A Operação Lei Seca é uma ação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Sistema Socioeducativo, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Guarda Municipal de Várzea Grande.

