Operação Lei Seca prende 13 motoristas e fiscaliza 87 veículos em Cuiabá

Com o intuito de incentivar as doações de leite materno ao Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, a Sala da Mulher da Câmara de Cuiabá realizou, nesta quarta-feira (15), a campanha Boa Ação é Doação- Leite Materno, que irá beneficiar bebês que estão em tratamento na UTI Neonatal.

Na Sala de Amamentação Ernestina Ferreira Nascimento, inaugurada em maio deste ano, diversas lactantes contribuíram com a campanha. O encontro arrecadou cerca de cinco litros de leite materno.

Segundo o coordenador do Banco de Leite do Hospital Geral Marcus Vinícius de Carvalho cada 200 ml é suficiente para alimentar 10 bebês. “Os litros de leite arrecadados hoje na Câmara de Cuiabá serão suficientes para alimentar 250 bebês. A doação de leite materno é sempre muito bem vinda”, destacou

“Nós mães acabamos desperdiçando esse leite ao invés de fazer uma doação que é algo tão simples, rápido e fácil. Eu achei muito legal e bonita essa iniciativa”, comentou a modelo Thayna Mello.

A voluntária da Sala da Mulher, Amabila Camargo e a coordenadora da Sala da Mulher, Jéssica Fernandes, que articularam a parceria com a unidade de saúde, acompanharam as mães durante todo o mutirão.

“Agradeço todas as mães que vieram e doaram o seu leite, agradeço ao banco de leite do hospital e ao vereador Juca do Guaraná que nos apoiou nessa iniciativa. Estamos muito felizes com a campanha, esse é o papel da Sala da Mulher da Câmara Municipal, ajudar umas às outras”, disse Amabila.

O presidente da Câmara, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB) parabenizou as mães que fizeram a doação e destacou o trabalho do Legislativo em prol de ações que beneficiem a saúde do município.

“Essa ação demonstra o compromisso desta Casa de Leis com as mulheres. Nosso papel, como poder público, é ajudar aqueles que precisam. Hoje fico feliz em ver que em 35 dias após a inauguração, a Sala de Amamentação segue honrando seu compromisso, com campanhas que vêm ao encontro das necessidades das mulheres. Agradeço a todos os envolvidos. Esse evento é um marco na história da Câmara Municipal de Cuiabá em parceria com o Hospital Geral”, destacou.

A enfermeira Maria de Lourdes, frisou que o hospital precisa de doações e que, atualmente, 20 crianças estão em tratamento na UTI. “Leite é vida, leite salva vidas. A maioria das mães que têm bebês na UTI não conseguem tirar o leite, então, é necessário que seja feita essa doação de leite de outras mães que estão produzindo, com seus bebês saudáveis”, explicou.