Operação Lei Seca prende 15 condutores embriagados na madrugada deste domingo (13)

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, afirmou que a entrega de uma nova viatura para apoiar as ações da Defesa Civil Municipal vai garantir mais segurança para os moradores da região oeste do Estado.

Ela foi uma dos 60 prefeitos a receberem, do Governo de Mato Grosso, as chaves dos veículos nessa sexta-feira (11.4), em solenidade na Arena Pantanal, em Cuiabá. As viaturas somam o investimento de R$ 6,7 milhões, fruto de parceria entre o Governo do Estado e o senador Jayme Campos.

“Isso representa muito para nós. A viatura é um equipamento muito importante para a nossa Defesa Civil e que vai ajudar a nossa equipe a fazer um trabalho de qualidade lá na ponta, levando segurança e melhorias para a nossa população”, afirmou.

A prefeita lembrou que Cáceres sofreu com enchentes e alagamentos no período de chuvas em 2024, e enfrentou crise hídrica no período de estiagem severa, e que o apoio do Governo do Estado, por meio da Defesa Civil e Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc), foi importante para atender às necessidades da população.

“Cáceres tem sido muito olhada pelo Governo do Estado e eu fico muito feliz pela atenção da primeira-dama Virginia Mendes e dos secretários, que destinaram cestas de alimentos, filtros de água e cobertores. A presença e o apoio do Governo junto à nossa Defesa Civil sempre foi muito importante para nós”, acrescentou.



O secretário adjunto de Defesa Civil do Estado, coronel BM César Brum, avaliou que a entrega das viaturas vai fortalecer a rede de Proteção e Defesa Civil.

“Toda ação voltada a equipar a Defesa Civil e os órgãos que atendem a eventuais desastres é de suma importância, porque estamos dando meios para que a população mais exposta possa ser atendida. O Estado não consegue fazer tudo sozinho, então, essa é uma ação que está levando uma importante ferramenta para os municípios”, afirmou.

O prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves, também recebeu as chaves de uma viatura para a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Segundo ele, o veículo vai gerar não apenas economia para a Prefeitura, mas desempenhar um papel fundamental nas ações de proteção e resposta a desastres.

Prefeito Adilson Gonçalves

“Essa viatura representa uma economia para a Prefeitura, porque hoje a Defesa Civil atua com veículo locado. Além disso, vai nos ajudar nas ações de mapeamento de áreas de risco e no suporte para as ações da assistência social”, afirmou.

Em Tangará da Serra, a nova viatura vai aumentar a capacidade operacional da Defesa Civil Municipal.

“É um veículo muito importante, que vai dar condições melhores para que a nossa equipe possa atuar na área da Defesa Civil. Lá em Tangará temos tido problemas como falta de água, queimadas, entre outros. Por isso, esse veículo é fundamental para darmos um suporte melhor e estarmos mais preparados para resolução e busca de alternativas para os eventuais problemas”, afirmou o prefeito Vander Masson.

Entregas

As viaturas foram distribuídas para os municípios: Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Paraguai, Arenápolis, Aripuanã, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Boa Esperança do Norte, Cáceres, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Claudia, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Diamantino, Dom Aquino, Glória D’Oeste, Guarantã do Norte, Ipiranga do Norte, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Juruena, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte, Paranaíta, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Poconé, Ponte Branca, Porto Alegre do Norte, Rio Branco, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São José do Rio Claro, Sorriso, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, União do Sul, Vera e Vila Bela da Santíssima Trindade.

