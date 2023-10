Operação Lei Seca prende 9 motoristas por embriaguez e um por receptação de carro roubado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promoveu, esta semana, capacitação para os cirurgiões-dentistas que fazem atendimento especializado à pessoa com deficiência na Região Sul do Estado. O curso tem o objetivo de aprimorar os serviços de odontologia ofertados via Sistema Único de Saúde (SUS).

A capacitação ocorreu entre os dias 16 e 20 de outubro, em Primavera do Leste. O curso é realizado pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT), em parceria com o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope) e a Coordenadoria de Saúde Bucal da SES.

Esta é a quarta capacitação realizada neste ano. A primeira ocorreu em fevereiro deste ano na Baixada Cuiabana; a segunda foi realizada na cidade de Água Boa e atendeu toda a região Macro Leste; e a terceira aconteceu em Sinop e capacitou os profissionais da Região Teles Pires. No total, já foram qualificados, até o momento, 60 profissionais da odontologia que atuam na rede. Neste período, os profissionais atenderam aproximadamente 100 pacientes durante as aulas práticas; os pacientes foram inseridos na rede do SUS.

Para esta quarta capacitação, foram selecionados 15 profissionais que atuam na Região Sul. Outras seis turmas do curso devem ser abertas no próximo ano, contemplando todas as regiões do estado de Mato Grosso.

Durante o curso, os alunos tiveram a parte teórica na Secretaria Municipal de Saúde, onde foram abordados assuntos como: lei brasileira de inclusão, evolução conceitual da Pessoa com Deficiência, terminologia, conceitos e classificação das deficiências, Classificação Internacional de Doenças (CID), Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), principais deficiências e alterações fisiopatológicas e humanização do atendimento odontológico.

Nas aulas práticas os profissionais aprenderam experienciação de contenção e imobilização protetiva e prontuário odontológico, além de realizarem atividade de educação em saúde na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Primavera do Leste. Por fim, os alunos fizeram atendimento aos pacientes com deficiência na sede do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município, onde praticaram, desde a anamnese, passando pela avaliação dos exames laboratoriais, planejamento em equipe, definição das condutas clínicas até concluírem o atendimento com os procedimentos necessários.