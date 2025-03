Operação Lei Seca prende cinco condutores embriagados e remove 37 veículos na madrugada deste domingo (2)

O segundo envolvido em uma série de roubos à residências em Várzea Grande foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município, no sábado (1º.3). O suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado e emprego de arma de fogo.

Os policiais civis foram acionados para apurar o roubo ocorrido na madrugada de sexta-feira (28.2), onde um homem pulou o muro de uma casa no bairro Marajoara, arrombou a porta dos fundos do imóvel chutando com o pé e rendeu a vítima que estava dormindo.

Com uma arma de fogo e agindo com violência e fazendo ameaças, o criminoso subtraiu diversos pertences como joias, roupas, perfumes e dinheiro.

O suspeito, que já vinha sendo procurado por outros roubos majorados praticados na companhia do irmão e com o mesmo modus operandi, passou a ser procurado ininterruptamente pela equipe.

Mesmo não possuindo endereço fixo, os investigadores conseguiram localizar o suspeito em uma região de mata no bairro Mapim. Na abordagem ele tentou fugir, porém foi contido.

Em seguida, ele foi encaminhado até a Derf de Várzea Grande, onde as vítimas compareceram e reconheceram o conduzido como o autor do roubo cometido durante a madrugada.

Além do modus operandi e do reconhecimento das vítimas, nas imagens captadas por câmeras de segurança nas imediações do local do roubo, aparece o suspeito se aproximando da casa em uma bicicleta também produto de roubo.

Conforme um familiar do suspeito, desde que saiu da cadeia em dezembro de 2024, ele e o irmão não trabalham, só se envolvem com crimes, além de ter cortado a tornozeleira eletrônica para continuar roubando.

Conforme a delegada titular da Derf de Várzea Grande, Elaine Fernandes, o autuado e seu irmão (preso na quinta-feira) vinham praticando uma série de roubos a residências.

“Os irmãos arrombavam as portas da casa pela madrugada, desferindo um chute com o pé e deixando a marca na porta e invadiam o imóvel, rendendo as vítimas com extrema violência”, disse a delegada.

A dupla é apontada como responsável por uma série de crimes cometidos sempre da mesma forma, aterrorizando moradores e famílias em Várzea Grande.

Após as providências cabíveis e confecção dos autos de prisão em flagrante, o preso foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT